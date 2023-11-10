"Вест Хэм" взял реванш у "Олимпиакоса"

"Вест Хэм" оказался на пороге выхода в плей-офф Лиги Европы благодаря победе 1:0 над "Олимпиакосом".

"Вест Хэму" удалось взять реванш за поражение в Греции две недели назад за счет единственного гола Лукаса Пакеты на 73-й минуте.



Этой победой "молотобойцы" гарантировали, что в январе будут играть в еврокубках. Даже если команда Дэвида Мойеса вдруг не выйдет в плей-офф Лиги Европы, то с третьего места квартета попадет в Лигу Конференций.



"Вест Хэм" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 0:0 (1:0)



Гол: Пакета 73.



"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Палмери, Альварес (Соучек 80), Уорд-Проуз, Кудус (Мубама 89), Пакета, Бенрахма (Корне 84), Боуэн.