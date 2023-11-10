Ван де Вен избежал операции
Защитнику "Тоттенхэма" Микки Ван де Вену не потребуется операция на задней поверхности бедра.
Ван де Вен получил это мышечное повреждение во время проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги против "Челси" в минувший понедельник (1:4).
После дерби главный тренер "шпор" Анге Постекоглу назвал повреждение 22-летнего голландца "довольно значительным", и чутье его не подвело.
И хотя Ван де Вен избежал операции, некоторое время он все же проведет в лазарете, сообщает The Athletic. "Тоттенхэм" пока не устанавливал никаких сроков, однако с похожей травмой, полученной за "Вольфсбург" в феврале 2022, Микки пропустил 10 недель.
Потеря Ван де Вена станет большой проблемой для "Тоттенхэма", потому что Микки выходил в стартовом составе на все 11 матчей команды Постекоглу в этом сезоне Премьер-Лиги.
Положение "Тоттенхэма" усугубляется тем, что на ближайшие три матча дисквалифицирован партнер Ван де Вена по центру обороны в лице Кристиана Ромеро, который был удален против "Челси".
10.11.2023 00:05
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