Защитнику "Тоттенхэма" Микки Ван де Вену не потребуется операция на задней поверхности бедра.

Ван де Вен получил это мышечное повреждение во время проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги против "Челси" в минувший понедельник (1:4).



После дерби главный тренер "шпор" Анге Постекоглу назвал повреждение 22-летнего голландца "довольно значительным", и чутье его не подвело.



И хотя Ван де Вен избежал операции, некоторое время он все же проведет в лазарете, сообщает The Athletic. "Тоттенхэм" пока не устанавливал никаких сроков, однако с похожей травмой, полученной за "Вольфсбург" в феврале 2022, Микки пропустил 10 недель.



Потеря Ван де Вена станет большой проблемой для "Тоттенхэма", потому что Микки выходил в стартовом составе на все 11 матчей команды Постекоглу в этом сезоне Премьер-Лиги.



Положение "Тоттенхэма" усугубляется тем, что на ближайшие три матча дисквалифицирован партнер Ван де Вена по центру обороны в лице Кристиана Ромеро, который был удален против "Челси".