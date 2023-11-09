"Арсенал" ищет полузащитника после потери Партея

"Арсенал" готов выйти на трансферный рынок в январе для приглашения полузащитника после того, как Томас Партей перенес небольшую операцию на бедре.

Со старта сезона 2023/24 Партей пропустил уже шесть недель из-за двух отдельных травм. Вторая из них потребовала хирургической процедуры, которая заставит Томаса задержаться в лазарете.



Как сообщает Daily Mail, в "Арсенале" ожидают, что Партей уже не сыграет в остатке календарного года. А если Томас и восстановится к январю, то сразу же уедет в сборную Ганы выступать на Кубке Африки.



Проблемы 30-летнего ганца со здоровьем подталкивают "Арсенал" к покупке полузащитника в январе. Среди возможных целей "канониров" пресса называет Дугласа Луиса из "Астон Виллы", Андре из "Флуминенсе" и Мартина Субименди из "Реал Сосьедад".