"Тоттенхэм" подтвердил, что Ришарлисон перенес операцию

"Тоттенхэм" подтвердил, что нападающий Ришарлисон перенес операцию на паховой области.

Ришарлисон принимал участие во всех матчах "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги — до дерби против "Челси" в минувший понедельник.



Оказалось, что поражение 1:4 Ришарлисон пропустил из-за обострившихся проблем с пахом.



По собственному признанию Ришарлисона, эти проблемы беспокоили его восемь месяцев. В конце концов было решено, что 26-летний бразилец ляжет под нож хирурга.



В четверг "Тоттенхэм" подтвердил, что Ришарлисон был успешно прооперирован и через несколько недель вернется к тренировкам.



Добавим, в этом сезоне Ришарлисон, купленный у "Эвертона" за 60 миллионов фунтов в июле 2022, забил два гола и отдал три результативные передачи за "шпор" во всех соревнованиях.