"Тоттенхэм" подтвердил, что Ришарлисон перенес операцию
"Тоттенхэм" подтвердил, что нападающий Ришарлисон перенес операцию на паховой области.
Ришарлисон принимал участие во всех матчах "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги — до дерби против "Челси" в минувший понедельник.
Оказалось, что поражение 1:4 Ришарлисон пропустил из-за обострившихся проблем с пахом.
По собственному признанию Ришарлисона, эти проблемы беспокоили его восемь месяцев. В конце концов было решено, что 26-летний бразилец ляжет под нож хирурга.
В четверг "Тоттенхэм" подтвердил, что Ришарлисон был успешно прооперирован и через несколько недель вернется к тренировкам.
Добавим, в этом сезоне Ришарлисон, купленный у "Эвертона" за 60 миллионов фунтов в июле 2022, забил два гола и отдал три результативные передачи за "шпор" во всех соревнованиях.
09.11.2023 22:00
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