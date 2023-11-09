Отец Луиса Диаса освобожден

Отец нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса был освобожден колумбийскими партизанами.

Луис Мануэль Диас, отец звезды "Ливерпуля", был похищен вместе со своей супругой 28 октября в родном городе семьи Барранкасе.



И если мать футболиста была сразу же освобождена, то договориться о возвращении отца с леворадикальным движением Армия национального движения (ELN) удалось только спустя 13 дней.



Как сообщает BBC, ELN передала мистера Диаса представителям ООН и католической церкви, после чего освобожденный военным вертолетом был доставлен в город Вальедупар.



В Вальедупаре мистер Диас пройдет медицинские проверки и затем вернется к семье. Местная колумбийская пресса утверждает, что отец футболиста находится в хорошем состоянии здоровья, без признаков жестокого обращения.



Добавим, во время этой саги сам Луис пропустил два матча "Ливерпуля", но отметился результативным появлением на замену против "Лутона" в минувший уикенд.