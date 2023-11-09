Отец Луиса Диаса освобожден

Луис Диас Отец нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса был освобожден колумбийскими партизанами.

Луис Мануэль Диас, отец звезды "Ливерпуля", был похищен вместе со своей супругой 28 октября в родном городе семьи Барранкасе.

И если мать футболиста была сразу же освобождена, то договориться о возвращении отца с леворадикальным движением Армия национального движения (ELN) удалось только спустя 13 дней.

Как сообщает BBC, ELN передала мистера Диаса представителям ООН и католической церкви, после чего освобожденный военным вертолетом был доставлен в город Вальедупар.

В Вальедупаре мистер Диас пройдет медицинские проверки и затем вернется к семье. Местная колумбийская пресса утверждает, что отец футболиста находится в хорошем состоянии здоровья, без признаков жестокого обращения.

Добавим, во время этой саги сам Луис пропустил два матча "Ливерпуля", но отметился результативным появлением на замену против "Лутона" в минувший уикенд.


Метки Диас, Ливерпуль, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 857

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Последние комментарии:




  1. alexomck 09.11.2023 21:35 # alexomck
    Отец Диаса - Паспарту?

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  2. makeewadim 09.11.2023 21:22 # makeewadim
    Достаточно было забить гол)) Хорошая мотивация для футболиста..

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  3. suddenly 09.11.2023 21:12 # suddenly
    Абрамович красава :)

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  4. closer 09.11.2023 21:01 # closer
    Кому этот карлито нужен, видимо по ошибке загребли

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