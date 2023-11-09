Отец Луиса Диаса освобожден
Отец нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса был освобожден колумбийскими партизанами.
Луис Мануэль Диас, отец звезды "Ливерпуля", был похищен вместе со своей супругой 28 октября в родном городе семьи Барранкасе.
И если мать футболиста была сразу же освобождена, то договориться о возвращении отца с леворадикальным движением Армия национального движения (ELN) удалось только спустя 13 дней.
Как сообщает BBC, ELN передала мистера Диаса представителям ООН и католической церкви, после чего освобожденный военным вертолетом был доставлен в город Вальедупар.
В Вальедупаре мистер Диас пройдет медицинские проверки и затем вернется к семье. Местная колумбийская пресса утверждает, что отец футболиста находится в хорошем состоянии здоровья, без признаков жестокого обращения.
Добавим, во время этой саги сам Луис пропустил два матча "Ливерпуля", но отметился результативным появлением на замену против "Лутона" в минувший уикенд.
09.11.2023 21:00
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Последние комментарии:
Отец Диаса - Паспарту?
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Достаточно было забить гол)) Хорошая мотивация для футболиста..
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Абрамович красава :)
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Кому этот карлито нужен, видимо по ошибке загребли
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