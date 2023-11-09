Саутгейт снова не вызвал Стерлинга в сборную Англии

Гарет Саутгейт и Рахим Стерлинг Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 25 игроков, вызванных в национальную команду на два заключительных матча в отборе к Евро-2024.

Как известно, Англия уже квалифицировалась на турнир в Германии следующим летом, поэтому матчи против Мальты 17 ноября и Северной Македонии 20 ноября выглядят формальностью.

Саутгейт остался верен себе, вновь — в пятый раз подряд — оставив за бортом набравшего форму вингера "Челси" Рахима Стерлинга и вновь пригласив свою проверенную гвардию в лице Харри Магуайра, Джордана Хендерсона, Калвина Филлипса, Маркуса Рэшфорда.

Примечательно, что Джеймс Мэддисон из "Тоттенхэма" и Букайо Сака из "Арсенала" получили вызов, несмотря на травмы.

Капитан "Челси" Рис Джеймс сам попросил не пригшать его, потому что не чувствует себя полностью готовым.

Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Мальты и Северной Македонии

Голкиперы: Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").

Защитники: Леви Колуилл ("Челси"), Льюис Данк ("Брайтон"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Фикайо Томори ("Милан").

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Реал"), Конор Галлахер ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Аль-Иттифак"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Арсенал").

Нападающие: Джарред Боуэн ("Вест Хэм"), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), Харри Кейн ("Бавария"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл").


Метки Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2023 20:00

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  1. suddenly 09.11.2023 20:20 # suddenly
    Даже против таких соперников как Мальта и Северная Македония будут играть Магваер и Хэндерсон.

    (ответить)

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