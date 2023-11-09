Саутгейт снова не вызвал Стерлинга в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 25 игроков, вызванных в национальную команду на два заключительных матча в отборе к Евро-2024.

Как известно, Англия уже квалифицировалась на турнир в Германии следующим летом, поэтому матчи против Мальты 17 ноября и Северной Македонии 20 ноября выглядят формальностью.



Саутгейт остался верен себе, вновь — в пятый раз подряд — оставив за бортом набравшего форму вингера "Челси" Рахима Стерлинга и вновь пригласив свою проверенную гвардию в лице Харри Магуайра, Джордана Хендерсона, Калвина Филлипса, Маркуса Рэшфорда.



Примечательно, что Джеймс Мэддисон из "Тоттенхэма" и Букайо Сака из "Арсенала" получили вызов, несмотря на травмы.



Капитан "Челси" Рис Джеймс сам попросил не пригшать его, потому что не чувствует себя полностью готовым.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Мальты и Северной Македонии



Голкиперы: Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").



Защитники: Леви Колуилл ("Челси"), Льюис Данк ("Брайтон"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Фикайо Томори ("Милан").



Полузащитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Реал"), Конор Галлахер ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Аль-Иттифак"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Арсенал").



Нападающие: Джарред Боуэн ("Вест Хэм"), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), Харри Кейн ("Бавария"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл").