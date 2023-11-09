Микел усомнился в лидерских качествах Джеймса

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел усомнился в лидерских качествах капитана "синих" Риса Джеймса.

На старте этого сезона Джеймс был назначен новым капитаном "Челси", приняв повязку от покинувшего клуб Сесара Аспиликуэты.



Когда Микел выступал за "Челси", то повязку носил Джон Терри, и Джону Оби кажется, что Рису не хватает многих качеств легенды лондонского клуба.



"Я знаю, что Рис Джеймс стал капитаном. Он великолепный игрок, но когда я наблюдаю за ним на поле, его не слышно".



"Помню, Джон Терри привык к тому, что он подходит и хватает тебя за шею: "Очнись, б**дь, мы сейчас проиграем матч".



"Я не вижу этого здесь. Никто даже не разговаривает друг с другом. Никто не поправляет друг друга, никто не кричит друг на друга. Как вы собираетесь выигрывать матчи?" — сообщил Микел talkSPORT.