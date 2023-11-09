Агбонлахор: "Варан показал, почему не должен играть за МЮ"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор обрушился с критикой на защитника "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана.

В последнее время Варан не проходит в стартовый состав "Юнайтед", хотя и не травмирован.



В матче против "Копенгагена" накануне Рафаэль вступил в игру на 15-й минуте, заменив получившего травму Джонни Эванса, но не смог уберечь "Юнайтед" от поражения со счетом 4:3.



После матча Лиги Чемпионов в Дании Агбонлахор раскритиковал Варана, отменив, что "Реал" вовремя избавился от 30-летнего француза.



"Есть причина, почему Варан не выходит в стартовом составе, а играют Джонни Эванс и Магуайр. Еще несколько месяцев назад я сказал, что Варан — не тот игрок, которым его считают фанаты "Манчестер Юнайтед".



"У него была удивительная карьера в "Реале" — "Реал" не отпускает игроков топ-уровня. Они отпустили Каземиро и Варана, потому что те перестали соответствовать топ-уровню".



"Вчера он это показал. Когда он вышел, то не понимал, где находится. Он мог привезти пенальти, но вместо него это сделал Магуайр. Также последний гол — его нигде не было видно", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.



