Фернандеш оценил сложность задачи МЮ по выходу в плей-офф Лиги Чемпионов

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признал, что поражение 4:3 от "Копенгагена" резко осложнила задачу его команды по выходу в плей-офф Лиги Чемпионов.

После поражения в Дании накануне вечером "Юнайтед" оказался на дне Группе A, уступая одно очко "Галатасараю" с "Копенгагеном" и сразу девять "Баварии".



Фернандеш чувствует, что "Юнайтед" исчерпал свой лимит ошибок и теперь обязан побеждать "Галатасарай" на выезде и "Баварию" дома.



"Наша задача сродни покорению горной вершины, поэтому мы должны ее покорить. У нас остается два матча, и мы должны выиграть оба".



"Еще до сегодняшнего вечера нашей целью было выиграть три оставшихся матча. Мы не смогли выиграть сегодня. Теперь мы должны выиграть следующие два".



"Если хочешь остаться в Лиге Чемпионов, ты должен побеждать, ты должен побеждать лучших. Нас ждет по-настоящему тяжелый матч против "Галатасарая", а затем мы сыграем против лидера группы".



"Мы хотим выиграть оба, но прямо сейчас нам нужно сосредоточиться на "Лутоне", потому что это тоже будет тяжелый матч. Нам нужно набрать три очка в лиге, нам нужно вернуться на победный путь после этого поражения и продолжать побеждать в Премьер-Лиге", — цитирует Фернандеша The Independent.