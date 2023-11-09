Стерлингу грозит дисквалификация за предмет, брошенный на трибуны

Рахим Стерлинг Над вингером "Челси" Рахимом Стерлингом нависла угроза дисквалификации за предмет, брошенный в толпу болельщиков во время матча Премьер-Лиги против "Челси".

Данный инцидент случился, когда на 35-й минуте Поул Палмер реализовал пенальти и сделал счет 1:1 в победном для "Челси" матче на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в минувший понедельник (1:4).

Празднуя свой гол в окружении партнеров по команде, Палмер приложил палец к губам, чем привел в ярость болельщиков "шпор".

С трибун даже прилетел посторонний предмет, попав в ногу Палмера. Стерлинг подобрал этот предмет и бросил его назад на трибуны, и собственный источник подтвердил Daily Mail, что FA уже заинтересовалась случившимся.

Теперь Рахиму может грозить наказание, вплоть до дисквалификации. Например, в мае 2022 Ришарлисон, выступая за "Эвертон", бросил назад в толпу горящий файер во время матча против "Челси", за что был дисквалифицирован на одну игру.

Добавим, об инциденте со Стерлингом стало известно благодаря видео, которое опубликовал собственный аккаунт "Челси" в TikTok.

@chelseafc Spot on from Cole! #chelsea #cfc #colepalmer ♬ original sound - Chelsea FC




Метки FA, Премьер-Лига, происшествия, Стерлинг, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2023 16:00

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  1. brown-ale 09.11.2023 16:24 # brown-ale
    Одмен Челси в Тиктоке: Упс.

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  2. bes-ter 09.11.2023 16:12 # bes-ter
    Правильно сделал... откинулся назад. что он должен был сделать в карман засунуть?

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