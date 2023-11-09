Аканджи нацелен на повторение требла

Мануэль Аканджи Защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи заявил, что хочет повторить достижение прошлого сезона и снова завоевать требл.

В своем дебютном сезоне за "Сити" после перехода из дортмундской "Боруссии" за 15 миллионов фунтов Аканджи выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лиги Чемпионов.

Несмотря на то, что "горожане" так высоко задрали планку, 28-летний швейцарец не готов довольствоваться чем-либо меньшим в этой кампании.

"Я еще не выигрывал Кубок Лиги, и мы не можем выиграть его в этом сезоне, поэтому я еще надеюсь это осуществить. То же самое с Суперкубком Англии, мы его упустили. Мы действительно хорошо провели прошлый сезон. Сильно лучше выступить невозможно после требла в первый год. То было действительно хорошо".

"Цель на второй сезон? Повторить требл. Если мы этого не сделаем, это будет разочарование. Я хочу снова выиграть каждый трофей", — сообщил Аканджи ESPN.


Метки Аканджи, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2023 14:00

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  1. turist 09.11.2023 14:28 # turist
    Отсосиновик на воротник

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  2. asnural 09.11.2023 14:24 # asnural
    Это как Киев за три дня взять, далбаебы

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