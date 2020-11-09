Бербатов советует Антони перестать "представлять себя Роналдиньо или Зиданом"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов посоветовал вингеру "красных дьяволов" Антони играть проще и перестать "представлять себя Роналдиньо или Зиданом".
Антони, купленный летом 2022 у "Аякса" за 86 миллионов фунтов, ужасно выглядит в этом сезоне, до сих пор не совершив ни одного результативного действия.
Бербатов чувствует, что Антони совершенно растерял уверенность в себе, и в этой ситуации 23-летнему бразильцу будет лучше отказаться от своих раздражающих публику финтов.
"Эрику Тен Хагу нравится Антони. Каждый знает, что они вместе поработали в "Аяксе".
"Это очевидно, что у него есть слабость к Антони, потому что у каждого тренера так бывает с определенными игроками".
Тен Хаг дает Антони свое доверие. Антони нужно знать, что каждый раз, когда он ступает на поле, он должен оправдывать доверие Тен Хага, работать в поле лица и показывать: "Да, босс, ты доверяешь мне, я не хочу подвести тебя или команду".
"Однако прямо сейчас у Антони не получается, и я бы посоветовал ему поступать проще, не усложнять вещи".
"В момент, когда ты начинаешь представлять себя Роналдиньо или Зиданом, хотя у тебя не ладится игра, ты будешь страдать еще больше".
"Не пытайся делать глупые вещи вроде трюков, которые не идут на пользу команде".
"Ты так быстр — используй свой скорость для рывков за спину защитникам, получай мяч и начинай ассистировать или забивать".
"Все просто. Сохраняй дисциплину и концентрацию — это не так сложно".
"Антони обладает талантом, но не нужно усложнять. Когда к тебе вернется уверенность в себе, тогда ты сможешь добавить более сложные вещи к своей игре и показывать свои трюки", — цитирует Бербатова Manchester Evening News.
09.11.2023 13:00
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Единственный нормальный петух, и я не про Энтони
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