Скоулз считает, что МЮ не может позволить себе уволить Тен Хага

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" не могут позволить себе уволить главного тренера Эрика Тен Хага.

Накануне подопечные Тен Хага потерпели свое девятое поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований, уступив в гостях у "Копенгагена" в Лиге Чемпионов со счетом 4:3.



Однако Скоулз считает, что "Юнайтед" должен продолжать верить в Тен Хага. Пока Пол не чувствует, что Эрику грозит увольнение.



"Я по-прежнему не чувствую, что он под таким уж большим давлением. У него был хороший год, он заработал себе немного времени в этом отношении, он столкнулся с травмами, но девять поражений в 17 матчах — это никуда не годится".



"Я знаю, что тренеров увольняют на этот второй или третий год. Думаю, мы больше не можем позволить себе этого. Думаю, мы должны позволить этому парню продолжить делать то, что он делает. Думаю, до этого момента он был хорош".



"Сегодня вечером ему немного не повезло в плане удаления. Им предстоит играть против команд лучше, чем "Копенгаген", но я думаю, они поборолись сегодня — им просто не хватило лидерских качеств. Возможно, было бы по-другому, если бы Каземиро вышел на поле".



"Им просто не хватило немного дисциплины и концентрации. Усталость влияет на твою концентрацию. Далот потерял концентрацию (когда "Копенгаген" делал счет 3:3), а следующий гол случился в результате ошибки. С ними просто случился провал. Как только они пропускают, возникает ощущение, что второй пропущенный гол на подходе. Они не смогут выигрывать матчи, если так будет каждую неделю", — сообщил Скоулз TNT Sports.