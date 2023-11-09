Анонс матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг вечером "Ливерпуль", "Брайтон" и "Вест Хэм" проведут свои поединки в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ТУЛУЗА — ЛИВЕРПУЛЬ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз
Выиграв все три первых матча, сейчас "Ливерпуль" уверенно возглавляет Группу E. Если "красные" повторно победят "Тулузу", то досрочно выйдут в плей-офф.
Во время выезда на "Энфилд" две недели назад "Тулуза" показала очень скромный футбол, потерпев поражение со счетом 5:1.
- "Ливерпуль" выиграл все три предыдущих матча против "Тулузы" с общим счетом 10:1.
- "Тулуза" проиграла все три своих последних матча и не знает побед уже пять поединков кряду во всех турнирах.
- В 12 последних матчах с учетом всех соревнований "Ливерпуль" лишь трижды сохранил свои ворота на замке.
- "Тулузе" не удавалось забить более одного гола в каждом из шести своих последних матчей во всех турнирах.
"Ливерпуль" решил не брать на этот выезд чуть приболевшего капитана Виргила Ван Дейка. Кертис Джонс и Райан Гравенберх отсутствуют с небольшими травмами.
АЯКС — БРАЙТОН 20:45
Две недели назад "Брайтон" одержал домашнюю победы 2:0 над кризисным "Аяксом" благодаря голам Жоао Педро и Ансу Фати.
Сейчас "чайки" располагаются только на третьей строчке Группы B, но уступают лидирующему "Марселю" лишь одно очко.
- Это будет всего лишь вторая встреча "Аякса" и "Брайтона". Первая случилась в октябре.
- В этом розыгрыше Лиги Европы "Брайтон" больше забил (6 против 5) и меньше пропустил (4 против 6), чем "Аякс".
- "Брайтон" выиграл только один из восьми последних матчей во всех соревнованиях (3 поражения, 4 ничьи).
Защитник "Брайтона" Первис Эступиньян, отсутствующий с сентября из-за травмы бедра, может выйти на замену в этом матче. Тарик Лэмпти все еще лечится.
ВЕСТ ХЭМ — ОЛИМПИАКОС 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
В данный момент "Вест Хэм" возглавляет Группу A Лиги Европы с шесть очками, по разнице мячей опережая "Фрайбург".
В прошлом месяце "молотобойцы" уступили в гостях у "Олимпиакоса" со счетом 2:1, прервав свою 17-матчевую беспроигрышную серию в еврокубках.
- Ранее эти команды встречались трижды. "Вест Хэм" одержал одну победу, один раз уступил и один раз сыграл вничью.
- В трех встречах этих команд было забито 11 голов — не менее трех в каждом матче.
- Вест Хэм" проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, лишь одолев "Арсенал" в Кубке Лиги.
- "Олимпиакос" еще не проигрывал на выезде в этом сезоне во всех соревнованиях, трижды сохранив свои ворота на замке.
Защитник "Вест Хэма" Курт Зума не тренировался в среду и находится под большим вопросом.
09.11.2023 11:00
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вот и матчи больших клубов подъехали
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Чуть поуспокоив нервы и готовясь спать, выложу пожалуй несколько своих тезисов касаемо текущего положения дел в Манчестер Юнайтед и моего отношения
Я все ещё верю в Тен Хага и продолжаю быть его сторонником. И хотя мне уже все чаще хочется отправить его в Амстердам на велосипеде из Англии, я все же беру верх над эмоциями и стараюсь уж быть за него до талого
При этом не нужно испытывать иллюзий и делать вид, что все идёт по плану и что он 100% останется у руля. Рэтклифф грозится уволить проваливших всю трансферную и молодежную политику Арнольда и Мерто. Шанс что он психанет и кикнет лысого - весьма высок
Рэшфорда я не люблю очень много лет. Уже давно этот повар холодного цеха напрягает меня своим нахождением в клубе. Ещё с тех пор как его всячески начали пиарить, что вот он мол ещё в школу ходит, а по вечерам играет за МЮ. Бесило его нахождение в компании с Погба и Лингардом. Бесит его нестабильность. Он все больше начинает напоминать Марсьяля. Стоит продать, пока он ещё хоть что-то стоит на трансферном рынке
Магуайр. Он меня бесить начал не сразу, потребовалось пару сезонов. Но честно признаюсь, даже при этом я бывало в него верил и симпатизировал ему и даже ношу футболку с его фамилией. Однако в прошлом сезоне даже я призывал к его переходу из МЮ куда угодно. Сейчас ситуация с ним кардинально изменилась. Он молчалив, его уважают судьи, он не ноет и не токсит в соцсетях, он трудится и старается. Его старания приносят успех. Если так продолжит даже до Боксинг Дэй - значит действительно изменился и наконец стал топ-защитником. При этом видно, что без повязки ему лучше, не давит груз ответственности и нет шквала критики
Расмус топ-макак. Однако по-прежнему не хочет забивать в АПЛ. Не хватает ему партнёров толковых, но вот кажется Бисрака подъехал, значит будет кому кидать пасы на датчанина. Ну и МакХряк тоже хорош как ассистент. Будет толк с паренька
Обиды Хёлунна на Гарначо не понял сегодня. Да, Саня был неправ изначально и пожадничал, но Расмус не должен быть таким отвечая тем же, всё-таки игра командная. Отдав на Шелби мяч, все могло бы измениться. Верю, что впредь они будут лучше взаимодействовать, связка то очень хорошая, свежая и креативная
В Онана верю. Да, критикую порой и за дело ведь, но все же верю и считаю трансфер хорошим. Сегодня считаю он был явно не виноват
Не понимаю некоторых тренерских решений. 1. Регулярные выходы Рашфара в старте. 2. Упорное пихание Амрабата при любой возможности в состав. 3. Маринование Маунта. 4. Несменяемость Далота. 5. Поздние замены, притом будто с психу и от агонии, бездумные
Антони к сожалению скорее всего на выход. Не получилось у парня заиграть в клубе
Ну и ещё. Я верю, что наш клуб вернётся на вершину. Так ведь всегда бывает, невозможно доминировать вечно. Сейчас тяжёлый период спада, реконструкции. Но представьте как сладко будет, когда мы наконец начнем уверенный подъем и вы увидите первые вменяемые трофеи, а не кубок газона. Все впереди! С клубом до конца! Вы ж понимаете, тренера и игроки - они приходят и уходят, сменяются поколения, а вот клуб остаётся в сердце навсегда!
GGMU! MUFC - THE RELIGION!
ловите наркомана
(ответить)
Псевдо-мусульмане нагло игнорят вопросы о помощи Палестине...
Почему не помогают?
(ответить)
Админы просто нагло игнорят Тоттенхэм и Челси..
Почему не афишируете их матчи?
(ответить)
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