Анонс матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером "Ливерпуль", "Брайтон" и "Вест Хэм" проведут свои поединки в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТУЛУЗА — ЛИВЕРПУЛЬ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз



Выиграв все три первых матча, сейчас "Ливерпуль" уверенно возглавляет Группу E. Если "красные" повторно победят "Тулузу", то досрочно выйдут в плей-офф.



Во время выезда на "Энфилд" две недели назад "Тулуза" показала очень скромный футбол, потерпев поражение со счетом 5:1.



- "Ливерпуль" выиграл все три предыдущих матча против "Тулузы" с общим счетом 10:1.



- "Тулуза" проиграла все три своих последних матча и не знает побед уже пять поединков кряду во всех турнирах.



- В 12 последних матчах с учетом всех соревнований "Ливерпуль" лишь трижды сохранил свои ворота на замке.



- "Тулузе" не удавалось забить более одного гола в каждом из шести своих последних матчей во всех турнирах.



"Ливерпуль" решил не брать на этот выезд чуть приболевшего капитана Виргила Ван Дейка. Кертис Джонс и Райан Гравенберх отсутствуют с небольшими травмами.



АЯКС — БРАЙТОН 20:45



Две недели назад "Брайтон" одержал домашнюю победы 2:0 над кризисным "Аяксом" благодаря голам Жоао Педро и Ансу Фати.



Сейчас "чайки" располагаются только на третьей строчке Группы B, но уступают лидирующему "Марселю" лишь одно очко.



- Это будет всего лишь вторая встреча "Аякса" и "Брайтона". Первая случилась в октябре.



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Брайтон" больше забил (6 против 5) и меньше пропустил (4 против 6), чем "Аякс".





- "Брайтон" выиграл только один из восьми последних матчей во всех соревнованиях (3 поражения, 4 ничьи).



Защитник "Брайтона" Первис Эступиньян, отсутствующий с сентября из-за травмы бедра, может выйти на замену в этом матче. Тарик Лэмпти все еще лечится.



ВЕСТ ХЭМ — ОЛИМПИАКОС 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В данный момент "Вест Хэм" возглавляет Группу A Лиги Европы с шесть очками, по разнице мячей опережая "Фрайбург".



В прошлом месяце "молотобойцы" уступили в гостях у "Олимпиакоса" со счетом 2:1, прервав свою 17-матчевую беспроигрышную серию в еврокубках.



- Ранее эти команды встречались трижды. "Вест Хэм" одержал одну победу, один раз уступил и один раз сыграл вничью.



- В трех встречах этих команд было забито 11 голов — не менее трех в каждом матче.



- Вест Хэм" проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, лишь одолев "Арсенал" в Кубке Лиги.



- "Олимпиакос" еще не проигрывал на выезде в этом сезоне во всех соревнованиях, трижды сохранив свои ворота на замке.



Защитник "Вест Хэма" Курт Зума не тренировался в среду и находится под большим вопросом.