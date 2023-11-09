Микел рассказал, как Абрамович предлагал ему помочь после похищения отца

Джон Оби Микел Экс-полузащитник "Челси" Джон Оби Микел рассказал, что бывший владелец лондонского клуба Роман Абрамович предлагал ему решить вопрос с похищением его отца.

В данный момент поклонники английского футбола внимательно следят за ситуацией с похищением отца нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в Колумбии.

Микел сталкивался с подобным дважды, в том числе перед матчем за сборную Нигерии против Аргентины на ЧМ-2018. То был тяжелый момент в жизни Джона Оби, который до сих пор благодарен "Челси" и Абрамовичу за поддержку.

"Моего папу похитили, когда я выступал за сборную на Чемпионате Мира 2018 года в России, и нас ожидал матч против Аргентины".

"За два часа до матча я получил звонок от своего брата, который сказал, что папу во второй раз похитили в Нигерии".

"Я был абсолютно шокирован. Это было шоком и в первый раз, но во второй раз это шокировало еще больше, потому что я готовился к одному из важнейших матчей в своей жизни".

"Просто осознавать, что мой отец снова похищен, было абсолютно душераздирающе".

"Я не мог выйти из помещения, я не мог никому сказать. Я сидел в одиночестве около 30 минут, размышляя, как мне быть. Сказать тренеру? Сказать своим партнерам по команде? Или сделать заявление?"

"Но нам предстояло сыграть один из важнейших матчей в наших жизнях. Нам предстояло сыграть против Лионеля Месси и сборной Аргентины".

"Поэтому я стал думать об этом. Я решил, что сохраню молчание. Я позвонил своей маме и своим братьям, и все они рыдали по телефону".

"Они говорили, что я не должен играть, потому что не смогу сыграть хорошо. Я взял время, чтобы подумать самому, и решил выйти и сыграть".

"Так что я никому не сказал. Я вышел на поле и сыграл. К сожалению, мы не выиграли тот матч, а после я сказал каждому".

"В раздевалке тренер и некоторые игроки были почти в слезах. Они говорили, что мне следовало сказать им и что я не должен был играть".

"Челси" очень меня поддержал. Помню, Роман сказал мне: "Хочешь, я отправлю своих людей? Я знаю, что смогу вытащить твоего отца, если отправлю своих людей".

"Я спросил его, как он собирается это сделать. Он сказал: "Не переживай насчет этого. Просто позволь мне сделать это. Если хочешь обратиться к этому варианту, я все устрою".

"Поэтому я рад видеть, что "Ливерпуль" очень поддерживает своего игрока. Я должен похвалить "Ливерпуль" за это", — сообщил Микел talkSPORT.


Метки Абрамович, Микел, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2023 10:00

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  1. t1mka 09.11.2023 11:22 # t1mka
    За два часа до матча звонить с такой новостью - гениально

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  2. soloviev 09.11.2023 10:41 # soloviev
    Мы сделаем им предложение, от которого они не смогут отказаться

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  3. wilegend 09.11.2023 10:38 # wilegend
    соберет

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