Микел рассказал, как Абрамович предлагал ему помочь после похищения отца

Экс-полузащитник "Челси" Джон Оби Микел рассказал, что бывший владелец лондонского клуба Роман Абрамович предлагал ему решить вопрос с похищением его отца.

В данный момент поклонники английского футбола внимательно следят за ситуацией с похищением отца нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в Колумбии.



Микел сталкивался с подобным дважды, в том числе перед матчем за сборную Нигерии против Аргентины на ЧМ-2018. То был тяжелый момент в жизни Джона Оби, который до сих пор благодарен "Челси" и Абрамовичу за поддержку.



"Моего папу похитили, когда я выступал за сборную на Чемпионате Мира 2018 года в России, и нас ожидал матч против Аргентины".



"За два часа до матча я получил звонок от своего брата, который сказал, что папу во второй раз похитили в Нигерии".



"Я был абсолютно шокирован. Это было шоком и в первый раз, но во второй раз это шокировало еще больше, потому что я готовился к одному из важнейших матчей в своей жизни".



"Просто осознавать, что мой отец снова похищен, было абсолютно душераздирающе".



"Я не мог выйти из помещения, я не мог никому сказать. Я сидел в одиночестве около 30 минут, размышляя, как мне быть. Сказать тренеру? Сказать своим партнерам по команде? Или сделать заявление?"



"Но нам предстояло сыграть один из важнейших матчей в наших жизнях. Нам предстояло сыграть против Лионеля Месси и сборной Аргентины".



"Поэтому я стал думать об этом. Я решил, что сохраню молчание. Я позвонил своей маме и своим братьям, и все они рыдали по телефону".



"Они говорили, что я не должен играть, потому что не смогу сыграть хорошо. Я взял время, чтобы подумать самому, и решил выйти и сыграть".



"Так что я никому не сказал. Я вышел на поле и сыграл. К сожалению, мы не выиграли тот матч, а после я сказал каждому".



"В раздевалке тренер и некоторые игроки были почти в слезах. Они говорили, что мне следовало сказать им и что я не должен был играть".



"Челси" очень меня поддержал. Помню, Роман сказал мне: "Хочешь, я отправлю своих людей? Я знаю, что смогу вытащить твоего отца, если отправлю своих людей".



"Я спросил его, как он собирается это сделать. Он сказал: "Не переживай насчет этого. Просто позволь мне сделать это. Если хочешь обратиться к этому варианту, я все устрою".



"Поэтому я рад видеть, что "Ливерпуль" очень поддерживает своего игрока. Я должен похвалить "Ливерпуль" за это", — сообщил Микел talkSPORT.