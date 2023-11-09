Брат Рэшфорда был арестован по подозрению в домашнем насилии

Дейн Рэшфорд, брат и агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, был арестован полицией в Соединенных Штатах по подозрению в применении домашнего насилия.

По информации The Telegraph, 31-летний Дейн был задержан американской полицией в Майами-Бич еще 20 октября.



Спустя неделю за Дейна был внесен залог в размере 1,500 долларов, и старшего брата Маркуса выпустили на свободу с обязательством не приближаться к своей жертве и явиться в суд 27 ноября.



Как следует из документов судя во Флориде, Дейну были предъявлены обвинения насчет нанесения побоев. Правонарушение квалифицируется как домашнее насилие.



Дейн является директором агентства DN May Sports Management, одним из клиентов которого значится Маркус Рэшфорд.



Дейн и Дуэйн Майнард, другой брат Маркуса, сыграли ключевую роль в подписании 26-летним англичанином его двух последних контрактов с "Юнайтед".