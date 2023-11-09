МЮ может предложить новый контракт Каземиро

"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы предложить новый контракт своему полузащитнику Каземиро.

Как сообщает Daily Mail, в ближайшие месяцы "Юнайтед" предстоит определиться насчет продления контрактов с рядом имеющихся игроков, включая Каземиро.



Каземиро блестяще отыграл прошлый сезон, будучи купленным у "Реала" за 70 миллионов летом 2022.



Этот сезон 31-летний бразилец начал неважно, а на прошлой неделе получил травму задней поверхности бедра и теперь будет отсутствовать до Рождества.



Отметим, что после окончания этого сезона у Каземиро остается еще два года по действующему контракту и опция продления на 12 месяцев.



Помимо Каземиро, "Юнайтед" также предстоит принять решения насчет защитников Аарона Ван-Биссаки и Рафаэля Варана. Переговоры с первым идут очень медленно, тогда как насчет второго клуб не уверен, что сам игрок хочет остаться.