Тен Хаг объяснил поражение от "Копенгагена" тремя судейскими ошибками

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил поражение своей команды 4:3 от "Копенгагена" тремя судейскими ошибками.

Накануне "Юнайтед" потерпел свое третье поражение на групповом этапе Лиги Чемпионов, оказавшись на самом дне квартета.



Переломным моментом матча Тен Хаг считает удаление нападающего Маркуса Рэшфорда незадолго до перерыва.



Также Эрик утверждает, что первый свой гол "Копенгаген" забил из офсайда, а в случае со вторым нельзя было назначать пенальти за попадание мяча в руку Харри Магуайра.



"Мы очень расстроены, потому что мы сыграли очень хорошо. Мы так хорошо начали матч. То были наши лучшие минуты в сезоне. Мы выигрывали матч, а красная карточка изменила все".



"Это матч ошибок. Я бы не сказал, что мы все сделали правильно, но было много позитивных вещей. Даже вдесятером, мы диктовали игру. Мы играли очень хорошо".



"Удаление — это такое, такое жестокое решение. Он (Рэшфорд) шел на мяч, и рефери потребовалось много времени, чтобы показать красную карточку. На стоп-кадре это выглядит хуже, чем оно есть на самом деле. Я очень расстроен таким решением".



"Этой игре никогда не было суждено стать такой. Это не имеет никакого отношения к футболу. Я готов мириться с ошибочными решениями, но так много решений был против нас".



"Мы пропустили два гола, которые нельзя было засчитывать. Первый — это офсайд, а во втором рука была так близко к мячу и находилась в нормальном положении. Куда ты можешь ее деть?"



"В четырех матчах было поставлено четыре пенальти против нас, и два или три из них очень спорные. Так нельзя", — цитирует Тен Хага Sky Sports.