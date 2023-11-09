Сака получил травму против "Севильи"

Травма вингера Букайо Сака омрачила победу "Арсенала" над "Севильей" в Лиге Чемпионов (2:0).

Сака стал главным героем матча на "Эмирейтс" в среду вечером. Букайо отдал результативную передачу на Леандро Троссарда и забил сам.



Однако в концовке 22-летний англичанин, на котором игроки "Севильи" постоянно нарушали правила, неловко приземлился на газон и был заменен.



"Разумеется, Футбол — контактная игра, а вингеры, которые хотят обыгрывать соперников, будут собирать фолы. В концовке ему не было комфортно продолжать игру. Надеюсь, это не слишком серьезно, но я очень доволен его игрой".



"Это всего лишь ушиб. Физиотерапевты сказали мне по радиосвязи, что он не рад продолжать игру. У него будет некоторый дискомфорт, но я надеюсь, он будет в порядке".



"Думаю, он привыкает к жесткой игре против него! Я не думаю, что он изменит свою игру. Думаю, ему лучше привыкнуть к этому", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Evening Standard.