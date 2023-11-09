"Юнайтед" не будет совершать больших покупок в январе

"Манчестер Юнайтед" сможет позволить себе только недорогих или доступных для аренды игроков в зимнее трансферное окно.

Сделка по приобретению сэром Джимом Рэтклиффом 25 процентов акций "Юнайтед" затягивается, а значит в зимнее окно "красным дьяволам" придется рассчитывать только на свои силы, сообщает Daily Mail.



"Юнайтед" крупно потратился на трансферы минувшим летом и из-за связанных с финансовым фейр-плей ограничений не сможет позволить себе больших покупок в январе — как и год назад, когда "дьяволы" были вынуждены довольствоваться арендой Ваута Вегхорста.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хотел бы пригласить в свою команду центрального защитника и нападающего, однако о дорогостоящих игроках вроде Жан-Клера Тодибо из "Ниццы", Эдмонда Тапсоба из "Байера" или Айвена Тоуни из "Брентфорд" он может забыть.