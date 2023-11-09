"Юнайтед" вдесятером проиграл "Копенгагену"
"Манчестер Юнайтед" вдесятером потерпел поражение 4:3 в гостях у "Копенгагена" и оказался на дне Группы A Лиги Чемпионов.
В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Маркус Рэшфорд, пропустивший выезд к "Фулхэму" из-за ушиба ноги. Он заменил Антони. Также выздоровел Виктор Линделеф, расположившись в запасе.
Гостям удалось открыть счет уже на третьей минуте. Оказавшись в совершенном одиночестве на правом краю штрафной, Скотт Мактоминей прострелил вдоль ворот, а Расмус Хейлунд подставил ногу около дальней штанги — 0:1.
Уже на 15-й минуте главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг был вынужден использовать первую замену, выпустив Рафаэля Варана вместо получившего травму Джонни Эванса, для которого этот матч стал первым в Лиге Чемпионов с 2013 года.
Хозяева предпринимали неубедительные попытки отыграться и лишь нарвались на быстрый выпад соперника на 28-й минуте. Удар Алехандро Гарначо был отражен голкипером, но Хейлунд тут же добил мяч в пустые ворота — 0:2.
Ничего не предвещало беды для "дьяволов", однако незадолго до перерыва Рэшфорд схлопотал прямую красную карточку, грубо ударив соперника по лодыжке.
Тут же "Копенгаген" отметился попаданием в перекладину ворот Андре Онана, а на 45-й минуте отыграл один гол. Мохамед Эльюнусси пробил в касание из убойной позиции после навеса в штрафную и скидки партнера — 1:2.
Хозяева продолжили давить и на девятой добавленной к первому тайму минуте сравняли счет. Харри Магуайр сыграл рукой в своей штрафной, и Диогу Гонсалвеш реализовал пенальти — 2:2. На сей раз Онана не спас.
Во втором тайме "Копенгаген" имел заметное игровое преимущество. "Юнайтед" много оборонялся, изредка отвечая.
В середине второго тайма удача повернулась лицом к гостям, потому что в ворота хозяев был назначен пенальти за попадание мяча в руку Лукаса Лерагера. Бруну Фернандеш хладнокровно исполнил 11-метровый — 2:3.
"Копенгаген" не ожидал такого развития события, но на концовку собрался и на 83-й минуте сравнял счет. Расмус Фальк забросил мяч к дальней штанге, где Лерагер опередил Диогу Далота и поразил угол ворот — 3:3.
Хозяева воодушевились и спустя четыре минуты вырвали победу. Вышедший на замену Руни Бардагжи подкараулил удачный отскок от Магуайра внутри штрафной и пробил в касание с рикошетом от газона — 4:3.
В компенсированное время Магуайр мог избавить "дьяволов" от поражения, но дальний удар Харри пришелся в перекладину.
"Юнайтед" имел перевес в два гола и контролировал игру, пока не случилось удаление Рэшфорда. Дальше "дьяволы" быстро разбазарили свое преимущество, вновь вышли вперед во втором тайме, но в итоге потерпели поражение.
"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 4:3 (2:2)
Голы: Эльюнусси 45, Гонсалвеш 45 (пен), Лерагер 83, Бардагжи 87 — Хейлунд 3, 28, Фернандеш 69 (пен).
"Копенгаген": Грабара, Анкерсен (Соренсен 70), Йелерт, Дикс, Вавро (Бойлесен 78), Фальк, Лерагер, Гонсалвеш (Оскарссон 70), Ашури (Ларссон 63), Классон, Эльюнусси (Бардагжи 63).
"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака, Магуайр, Эванс (Варан 16), Далот, Мактоминей, Эриксен (Амрабат 45), Фернандеш, Рэшфорд, Гарначо, Хейлунд (Маунт 84).
Предупреждения: Вавро — Магуайр.
Удаление: Рэшфорд 42.
09.11.2023 01:15
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кееееееееееееееееееееееееееееееееееек
фатимули
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ахааха,лемразики)
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Тен Хаг четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Де Хеи, Алиссоны, Эдерсоны ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 8-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Ща бы иметь в составе трэшфорда, магу, чмаунта, антони (не играл), дало, варана и на что-то надеяться)) оруу
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Маму шлюхи голландской ебал
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Все происходит как я и предсказывал
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пидоры, такой экспресс убили
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Это просто ржач. Трешфорд и толстый Мага в своем стиле, у команды нет ни игры, ни характера, тен Хаг поплыл.
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все пробивают и пробивают дно
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Хехехе
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днище
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