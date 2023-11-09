"Юнайтед" вдесятером проиграл "Копенгагену"

"Манчестер Юнайтед" вдесятером потерпел поражение 4:3 в гостях у "Копенгагена" и оказался на дне Группы A Лиги Чемпионов.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Маркус Рэшфорд, пропустивший выезд к "Фулхэму" из-за ушиба ноги. Он заменил Антони. Также выздоровел Виктор Линделеф, расположившись в запасе.



Гостям удалось открыть счет уже на третьей минуте. Оказавшись в совершенном одиночестве на правом краю штрафной, Скотт Мактоминей прострелил вдоль ворот, а Расмус Хейлунд подставил ногу около дальней штанги — 0:1.



Уже на 15-й минуте главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг был вынужден использовать первую замену, выпустив Рафаэля Варана вместо получившего травму Джонни Эванса, для которого этот матч стал первым в Лиге Чемпионов с 2013 года.



Хозяева предпринимали неубедительные попытки отыграться и лишь нарвались на быстрый выпад соперника на 28-й минуте. Удар Алехандро Гарначо был отражен голкипером, но Хейлунд тут же добил мяч в пустые ворота — 0:2.



Ничего не предвещало беды для "дьяволов", однако незадолго до перерыва Рэшфорд схлопотал прямую красную карточку, грубо ударив соперника по лодыжке.



Тут же "Копенгаген" отметился попаданием в перекладину ворот Андре Онана, а на 45-й минуте отыграл один гол. Мохамед Эльюнусси пробил в касание из убойной позиции после навеса в штрафную и скидки партнера — 1:2.



Хозяева продолжили давить и на девятой добавленной к первому тайму минуте сравняли счет. Харри Магуайр сыграл рукой в своей штрафной, и Диогу Гонсалвеш реализовал пенальти — 2:2. На сей раз Онана не спас.



Во втором тайме "Копенгаген" имел заметное игровое преимущество. "Юнайтед" много оборонялся, изредка отвечая.



В середине второго тайма удача повернулась лицом к гостям, потому что в ворота хозяев был назначен пенальти за попадание мяча в руку Лукаса Лерагера. Бруну Фернандеш хладнокровно исполнил 11-метровый — 2:3.



"Копенгаген" не ожидал такого развития события, но на концовку собрался и на 83-й минуте сравнял счет. Расмус Фальк забросил мяч к дальней штанге, где Лерагер опередил Диогу Далота и поразил угол ворот — 3:3.



Хозяева воодушевились и спустя четыре минуты вырвали победу. Вышедший на замену Руни Бардагжи подкараулил удачный отскок от Магуайра внутри штрафной и пробил в касание с рикошетом от газона — 4:3.



В компенсированное время Магуайр мог избавить "дьяволов" от поражения, но дальний удар Харри пришелся в перекладину.



"Юнайтед" имел перевес в два гола и контролировал игру, пока не случилось удаление Рэшфорда. Дальше "дьяволы" быстро разбазарили свое преимущество, вновь вышли вперед во втором тайме, но в итоге потерпели поражение.



"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 4:3 (2:2)



Голы: Эльюнусси 45, Гонсалвеш 45 (пен), Лерагер 83, Бардагжи 87 — Хейлунд 3, 28, Фернандеш 69 (пен).



"Копенгаген": Грабара, Анкерсен (Соренсен 70), Йелерт, Дикс, Вавро (Бойлесен 78), Фальк, Лерагер, Гонсалвеш (Оскарссон 70), Ашури (Ларссон 63), Классон, Эльюнусси (Бардагжи 63).



"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака, Магуайр, Эванс (Варан 16), Далот, Мактоминей, Эриксен (Амрабат 45), Фернандеш, Рэшфорд, Гарначо, Хейлунд (Маунт 84).



Предупреждения: Вавро — Магуайр.



Удаление: Рэшфорд 42.