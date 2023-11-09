"Арсенал" комфортно переиграл "Севилью"

"Арсенал" одержал комфортную победу 2:0 над "Севильей" и сохранил лидерство в Группе B Лиги Чемпионов.

Относительно поражения 1:0 от "Ньюкасла" в минувшую субботу в стартовом составе "канониров" произошло только одно изменение. Это Леандро Троссард появился вместо Эдди Нкетиа.



"Арсенал" мощно начал матч, заставив "Севилью" обороняться всей командой. Гости совершенно не помышляли об атаках, но со сдерживанием соперника более-менее справлялись.



Хозяева нанесли несколько неточных ударов и впервые попали в створ на 29-й минуте. Букайо Сака открылся на правом краю штрафной, после чего в касание прострелил в центр площадки под удар Троссарду — 1:0.



Открыв счет, "канониры" продолжили контролировать игру и ничего не позволяли "Севилье", впереди выглядевшей беспомощно.



Во втором тайме "Арсенал" продолжил искать счастью в атаках и на 64-й минуте сделал разницу в счете комфортной. Сака ворвался в штрафную по правому краю, ускользнул от защитника и направил мяч в дальний угол ворот — 2:0.



В остатке матча гости не сопротивлялись, на свой единственный удар наиграв уже в компенсированное время, но Мариано Диас лишь размял Давида Райю.



"Арсенал" одержал крайне уверенную победу и оказался на пороге выхода в плей-офф. "Севилья" выглядела совершенно беспомощно впереди весь матч.



"Арсенал" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 2:0 (1:0)



Голы: Троссард 29, Сака 64.



"Арсенал": Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу (Зинченко 45), Райс, Жоржиньо (Эльнени 90), Хаверц, Сака (Кивер 85), Мартинелли (Нелсон 81), Троссард (Виейра 81).



"Севилья": Дмитрович, Хуанлу, Баде, Гудель, Салас (Окампос 76), Жордан (Сумаре 65, Диас 73), Фернандо, Ламела, Соу (Ракитич 65), Педроса (Ньянзу 76), Эн-Несири.



Предупреждения: Зинченко, Райс — Хуанлу, Сумаре, Окампос.