Боут близок к назначению ведущим скаутом "Ньюкасла"

"Ньюкасл" близок к назначению на должность ведущего скаута Марселя Боута, известного по работе в "Манчестер Юнайтед".

В последние недели "Ньюкасл" столкнулся с эпидемией травм, вдобавок дисквалификацию на 10 месяцев за нарушение запрета на ставки схлопотал Сандро Тонали.



Ожидается, что клуб с "Сент-Джеймс Парк" попытается укрепить свой состав в зимнее трансферное окно, и именно для этого "сороки" собираются пригласить опытнейшего Боута.



В период работы Боута "Юнайтед" подписал игроков вроде Анхеля Ди Марии, Люка Шоу, Антони Мартиаля, Мемфиса Депая и Поля Погба. Также Марселю, верному соратнику Луи Ван Галя, довелось трудиться в "Баварии" и сборной Голландии.



Как сообщает голландское издание AD, 60-летний Боут будет искать по всему миру готовых для первой команды "Ньюкасла" игроков, преимущественно в возрасте от 16 до 23 лет.