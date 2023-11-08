"Тоттенхэм" хочет вернуть Маркуса Эдвардса

Маркус Эдвардс "Тоттенхэм" готов выкупить назад вингера "Спортинга" Маркуса Эдвардса.

Эдвардс является продуктом академии "Тоттенхэма", но своего шанса в первой команде "шпор" так и не получил.

Проведя пару сезонов в аренде, в 2019 году Эдвардс уехал выступать в Португалию. Сперва Маркус представлял "Виторию", а в январе 2022 перебрался в "Спортинг".

В прошлом сезоне 24-летний англичанин пересекся с "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов, отметившись голом за "Спортинг" (1:1).

Как утверждает Correio da Manha, сейчас "Тоттенхэм" хочет вернуть Эдварда, и "шпоры" могут сделать это по льготной цене.

Контракт Эдвардса со "Спортингом" предусматривает отступные в 52 миллиона фунтов, однако для "Тоттенхэма" эта сумма на треть меньше — только 34 млн. фунтов.


Метки Спортинг, Тоттенхэм, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2023 23:00

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  1. vagifspurs 08.11.2023 23:58 # vagifspurs
    Одобряю, Соломон еб1у дал там, нужно в Шахтер обратно его отдавать

    (ответить)

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