"Тоттенхэм" хочет вернуть Маркуса Эдвардса

"Тоттенхэм" готов выкупить назад вингера "Спортинга" Маркуса Эдвардса.

Эдвардс является продуктом академии "Тоттенхэма", но своего шанса в первой команде "шпор" так и не получил.



Проведя пару сезонов в аренде, в 2019 году Эдвардс уехал выступать в Португалию. Сперва Маркус представлял "Виторию", а в январе 2022 перебрался в "Спортинг".



В прошлом сезоне 24-летний англичанин пересекся с "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов, отметившись голом за "Спортинг" (1:1).



Как утверждает Correio da Manha, сейчас "Тоттенхэм" хочет вернуть Эдварда, и "шпоры" могут сделать это по льготной цене.



Контракт Эдвардса со "Спортингом" предусматривает отступные в 52 миллиона фунтов, однако для "Тоттенхэма" эта сумма на треть меньше — только 34 млн. фунтов.