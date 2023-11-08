Клубы Премьер-Лиги готовы закрыть лазейку "Ньюкасла" по приглашению игроков из Саудовской Аравии

Участники Премьер-Лиги готовы проголосовать за временный запрет на трансферы между клубами с общими владельцами.

В прошлом месяце появилась информация, что "Ньюкасл" рассматривает полузащитника "Аль-Хиляля" Рубена Невеша в качестве замены для схлопотавшего 10-месячную дисквалификацию Сандро Тонали.



Дело в том, что "Аль-Хиляль" напрямую финансируется Суверенным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund), который владеет 80 процентами акций "Ньюкасла".



"Ньюкасл" связывали и с другими игроками из Саудовской Аравии, где PIF также принадлежат "Аль-Наср", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли".



Однако в преддверии зимнего трансферного окна конкуренты "сорок" по Премьер-Лиге могут закрыть эту лазейку во время очередного собрания своих боссов 21 ноября.



Как сообщает talkSPORT, клубы Премьер-Лиги собираются проголосовать за временный запрет на такого рода трансферы, прежде чем выработают постоянное правило.



Чтобы этот запрет был одобрен, потребуются голоса 14 из 20 клубов.