Клубы Премьер-Лиги готовы закрыть лазейку "Ньюкасла" по приглашению игроков из Саудовской Аравии
Участники Премьер-Лиги готовы проголосовать за временный запрет на трансферы между клубами с общими владельцами.
В прошлом месяце появилась информация, что "Ньюкасл" рассматривает полузащитника "Аль-Хиляля" Рубена Невеша в качестве замены для схлопотавшего 10-месячную дисквалификацию Сандро Тонали.
Дело в том, что "Аль-Хиляль" напрямую финансируется Суверенным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund), который владеет 80 процентами акций "Ньюкасла".
"Ньюкасл" связывали и с другими игроками из Саудовской Аравии, где PIF также принадлежат "Аль-Наср", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли".
Однако в преддверии зимнего трансферного окна конкуренты "сорок" по Премьер-Лиге могут закрыть эту лазейку во время очередного собрания своих боссов 21 ноября.
Как сообщает talkSPORT, клубы Премьер-Лиги собираются проголосовать за временный запрет на такого рода трансферы, прежде чем выработают постоянное правило.
Чтобы этот запрет был одобрен, потребуются голоса 14 из 20 клубов.
08.11.2023 22:00
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