Эзе договорился с "Пэлас" о новом контракте

Атакующий полузащитник "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе достиг принципиальной договоренности со своим клубом о новом контракте с увеличенной до 100,000 фунтов в неделю зарплатой.

Как сообщает Daily Mail, после нескольких недель интенсивных переговоров "Пэлас" и Эзе достигли компромисса, и сейчас сторонам лишь остается согласовать ряд заключительных деталей.



Новый контракт Эзе станет большим облегчением для "Пэлас", потому что действующее соглашение 25-летнего игрока сборной Англии истекает уже через 18 месяцев.



Несмотря на новый контракт, "Пэлас" ожидает серьезного интереса к Эзе со стороны других клубов Премьер-Лиги следующим летом. Еще в августе к Эберечи присматривался "Манчестер Сити", но в итоге купил Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона".



Среди возможных претендентов на Эзе следующим летом называются "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".