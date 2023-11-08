Хаманн считает, что Алонсо мог бы стать преемником Клоппа в "Ливерпуле"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, главный тренер "Байера" Хаби Алонсо мог бы стать преемником Юргена Клоппа в мерсисайдском клубе.

Только на днях Хаманн предлагал "Манчестер Юнайтед" рассмотреть Юлиана Нагельсманна на замену Эрику Тен Хагу.



Вновь пробуя себя свахой, сейчас Хаманн высказался о своем бывшем партнере по "Ливерпулю" в лице Алонсо, чей "Байер" сейчас лидирует в Бундеслиге.



"Хаби великолепно себя проявляет, и это зависит от того, надолго ли Клопп останется в "Ливерпуле". Кроме того, "Бавария" и "Реал" — два конкурента в борьбе за услуги Хаби".



"Похоже на то, что Алонсо уйдет летом, и "Реалу" как раз потребуется новый тренер ввиду ухода Анчелотти в сборную Бразилии. Это зависит от момента времени, но все три клуба высоко ценят Хаби, это может быть гонка с тремя участниками".



"Несмотря на все эти слова, "Ливерпулю", возможно, даже не потребуется новый тренер летом, и им придется подождать чуть дольше", — сообщил Хаманн Boyle Sports.