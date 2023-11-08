"Арсеналу" придется устроить распродажу, чтобы купить Тоуни

"Арсеналу" придется устроить большую распродажу игроков, чтобы позволить себе нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в январе.

Обладая Габриэлем Жезусом и Эдди Нкетиа, главный тренер "Арсенала" Микель Артета также хотел бы обзавестись нападающим другого профиля, и забивший 21 гол в прошлом сезоне Тоуни выглядит идеальным кандидатом.



The Athletic может подтвердить, что влечение "Арсенала" и Тоуни взаимно, но, как это часто бывает, все упирается в финансы.



"Арсенал" крупно потратился на трансферы минувшим летом на игроков вроде Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера, поэтому под занавес окна смог позволить себе Давида Райю только на правах аренды с последующим выкупом.



Вопрос соблюдения правил финансового фейр-плей будет актуален и в январе. "Канонирам" придется продать ряд имеющихся игроков, чтобы позволить себе 27-летнего англичанина.



"Арсенал" и "Брентфорд" связывают хорошие отношения, однако "чайки" не готовы отпустить Тоуни к "канонирам" на тех же условиях, что и Райю.



Если "Арсеналу" не удастся изыскать нужные средства на покупку Тоуни в январе, "канониры" могут подождать до конца сезона, когда от контракта Айвена будет оставаться только 12 месяцев.