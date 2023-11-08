Фанат "Пэлас" отлучен на три года от футбола за оскорбление Сона на расовой почве

Фанат "Кристал Пэлас" был отстранен на три года от футбола за оскорбление на расовой почве южнокорейского нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина.

Этот инцидент случился на матче Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Пэлас" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в мае.



Еще в августе суд приговорил 44-летнего Роберта Гарланда, сделавшего расистский жест в сторону Сона, к 60 часам неоплачиваемого труда и штрафу в размере 1,384 фунта.



"Тоттенхэм" и столичная полиция сочли этот судебный вердикт слишком мягким и обратились в Подразделение футбольной полиции Великобритании с апелляцией.



Дело Гарланда было пересмотрено, и, несмотря на признание вины, фанат "Пэлас" был лишен возможности посещать любые футбольные матчи в стране ближайшие три года, сообщает BBC.