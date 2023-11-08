Фанат "Пэлас" отлучен на три года от футбола за оскорбление Сона на расовой почве

Кристал Пэлас Фанат "Кристал Пэлас" был отстранен на три года от футбола за оскорбление на расовой почве южнокорейского нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина.

Этот инцидент случился на матче Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Пэлас" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в мае.

Еще в августе суд приговорил 44-летнего Роберта Гарланда, сделавшего расистский жест в сторону Сона, к 60 часам неоплачиваемого труда и штрафу в размере 1,384 фунта.

"Тоттенхэм" и столичная полиция сочли этот судебный вердикт слишком мягким и обратились в Подразделение футбольной полиции Великобритании с апелляцией.

Дело Гарланда было пересмотрено, и, несмотря на признание вины, фанат "Пэлас" был лишен возможности посещать любые футбольные матчи в стране ближайшие три года, сообщает BBC.


Метки Кристал Пэлас, Премьер-Лига, расизм, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2023 18:00

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  1. chupa-chupsi 08.11.2023 19:32 # chupa-chupsi
    Расисты и шовинисты всегда были и будут. Только умные делают это скрытно. Этот же долбоеб тупой делал это в открытую, зная в какой стране живет. Поделом.

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  2. klunits 08.11.2023 18:45 # klunits
    Всех уродов надо отстранять

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  3. gameboy 08.11.2023 18:00 # gameboy
    Скорее всего сам Сон не увидел оскорбления. Гребаные ФА

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