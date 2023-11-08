"Тоттенхэм" опасается, что Ван де Вен пропустит месяцы

"Тоттенхэм" опасается, что Микки Ван де Вен пропустит месяцы, и готов выйти на трансферный рынок в январе для приобретения другого центрального защитника.

Ван де Вен великолепно освоился в "Тоттенхэм" после своего перехода из "Вольфсбурга" за 43 миллиона фунтов минувшим летом.



Микки выходил в стартовом составе на все 11 матчей "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако в минувший понедельник против "Челси" 22-летний голландец дернул заднюю поверхность бедра, пытаясь догнать Николя Джексона.



"Тоттенхэм" все еще ожидает результатов углубленного обследования Ван де Вена, однако медицинский штаб "шпор" опасается, что Микки проведет в лазарете не недели, а месяцы.



Потеря Ван де Вена стала бы большим ударом по шансам команды Анге Постекоглу побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне, поэтому лондонцы уже задумываются о приглашении новичка на проблемную позицию.



Одной из целей "Тоттенхэма" издание Daily Mail называет 25-летнего Ллойда Келли, чей контракт с "Борнмутом" истекает в конце сезона.