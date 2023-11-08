Тоуни не является целью "Челси" на январь

Айвен Тоуни не входит в шорт-лист "Челси" по укреплению позиции нападающего в зимнее трансферное окно.

Приглашение забивного нападающего является одним из приоритетов для главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино на январь, и ранее "синих" неоднократно связывали с Тоуни.



Ожидалось, что "Челси" составит конкуренцию своим соседям из "Арсенала" в борьбе за 27-летнего англичанина, чья восьмимесячная дисквалификация за нарушение запрета на ставки истекает как раз в январе.



Однако в интервью NBC авторитетный журналист Дэвид Орнстейн заявил, что Тоуни не значится в списке целей "Челси" на зимнее окно. Ввиду своего возраста Айвен просто не соответствует нужному "синим" профилю потенциальных новичков.



Добавим, в январе от контракта Тоуни, который забил 21 гол за "Брентфорд" в прошлом сезоне, будет оставаться только 18 месяцев.