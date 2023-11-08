Ховард Уэбб раскритикован предшественником

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб нарвался на критику со стороны своего предшественника Кита Хакетта за спорный гол в недавнем матче Премьер-Лиги между "Ньюкаслом" и "Арсеналом".

В эпизоде с голом Энтони Гордона в ворота "Арсенала" были подозрения насчет выхода мяча за пределы поля и насчет офсайда, однако Хакетт видит гораздо более явный повод отменить взятие ворот.



Как и многие, Хакетт соглашается, что делавший скидку на Гордона Жоэлинтон толкал в спину защитника "канониров" Габриэля.



Хакетт, который сам обслуживал матчи в в Премьер-Лиге и руководил рефери, считает Уэбба виноватым в очередной судейском скандале.



"Каждый, кто имеет отношение к футболу, видел толчок, и в этот момент гол следовало отменить. Черт возьми, куда подевался здравый смысл у наших арбитров? Где Ховард Уэбб? Ему нужно разобраться с этим беспорядком".



"Коррупция? В судейском корпусе абсолютно нет коррупции. Лишь некомпетентность и недостаток лидерских качеств", — написал Хакетт в твиттере.