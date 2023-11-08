Палмер решил уйти из "Сити" после разговора с Гвардиолой

Вингер "Челси" Коул Палмер решил покинуть "Манчестер Сити" минувшим летом после того, как не добился от главного тренера "горожан" гарантий насчет регулярной игры в футбол.

21-летний Палмер очень ярко начал этот сезон, отметившись голами за "Сити" в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.



Коул возлагал большие надежды на этот сезон, особенно после того, как Гвардиола регулярно его использовал во время предсезонной подготовки.



Однако началом конца для Палмера в "Сити" стала летняя встреча с Гвардиолой, во время которой Коул пытался выяснить, как много он сможет играть за "горожан" в кампании 2023/24.



Гвардиола не смог предоставить Палмеру никаких гарантий, и когда перед закрытием летнего трансферного окна "Челси" предложил 42.5 млн. фунтов за Коула, "Сити" и сам игрок сразу же ответили согласием.



Добавим, сейчас 20-летний англичанин является основным игроком "Челси", в своих семи последних матчах за "синих" забив три гола и отдав четыре результативные передачи.