Палмер решил уйти из "Сити" после разговора с Гвардиолой

Коул Палмер Вингер "Челси" Коул Палмер решил покинуть "Манчестер Сити" минувшим летом после того, как не добился от главного тренера "горожан" гарантий насчет регулярной игры в футбол.

21-летний Палмер очень ярко начал этот сезон, отметившись голами за "Сити" в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.

Коул возлагал большие надежды на этот сезон, особенно после того, как Гвардиола регулярно его использовал во время предсезонной подготовки.

Однако началом конца для Палмера в "Сити" стала летняя встреча с Гвардиолой, во время которой Коул пытался выяснить, как много он сможет играть за "горожан" в кампании 2023/24.

Гвардиола не смог предоставить Палмеру никаких гарантий, и когда перед закрытием летнего трансферного окна "Челси" предложил 42.5 млн. фунтов за Коула, "Сити" и сам игрок сразу же ответили согласием.

Добавим, сейчас 20-летний англичанин является основным игроком "Челси", в своих семи последних матчах за "синих" забив три гола и отдав четыре результативные передачи.


Метки Манчестер Сити, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2023 14:00

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  1. shakur 08.11.2023 14:35 # shakur
    Палмер решил уйти в "Челси" после разговора с Аллахом

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  2. chelsea-69 08.11.2023 14:12 # chelsea-69
    На череп струю пустить, так себе мотивация

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