Анонс матча "Арсенал" — "Севилья"

"Арсенал" подходит к домашнему матчу Лиги Чемпионов против "Севильи" с серией из двух поражений подряд.

В минувшую субботу "Арсенал" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0. А перед этим "канониры" были выбиты из Кубка Лиги "Вест Хэмом" (3:1).



К счастью, в Лиге Чемпионов дела "Арсенала" идут отлично. Команда Микеля Артеты возглавляет Группу B и находится на пороге попадания в 1/8 финала.



"Севилья" не впечатляет в этом сезоне и в данный момент занимает только 15-е место в Ла Лиге, а в Лиге Чемпионов не выиграла ни одного из трех первых матчей.



- "Арсенал" выиграл два из трех предыдущих матчей против "Севильи" (1 ничья).



- "Арсенал" выиграл только три из 11 последних матчей против испанских команд в Лиге Чемпионов.



- "Севилья" одержала лишь одну победу в 11 выездных матчах против команд из Англии в Лиге Чемпионов — 1:2 над "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2017/18.



- "Севилья" не знает побед на выезде в Лиге Чемпионов почти три года — с момента, как был обыгран "Ренн" в декабре 2020 (1:3).



В лазарете "Арсенала" остаются Юрриен Тимбер, Томас Партей, Эмиль Смит-Роу и Габриэль Жезус. Капитан Мартин Эдегор, пропустивший выезд к "Ньюкаслу", под вопросом.



Лига Чемпионов. Группа B. 4-й тур

"Арсенал" (Англия) — "Севилья" (Испания)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз