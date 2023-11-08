Анонс матча "Арсенал" — "Севилья"

Габриэль Мартинелли "Арсенал" подходит к домашнему матчу Лиги Чемпионов против "Севильи" с серией из двух поражений подряд.

В минувшую субботу "Арсенал" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0. А перед этим "канониры" были выбиты из Кубка Лиги "Вест Хэмом" (3:1).

К счастью, в Лиге Чемпионов дела "Арсенала" идут отлично. Команда Микеля Артеты возглавляет Группу B и находится на пороге попадания в 1/8 финала.

"Севилья" не впечатляет в этом сезоне и в данный момент занимает только 15-е место в Ла Лиге, а в Лиге Чемпионов не выиграла ни одного из трех первых матчей.

- "Арсенал" выиграл два из трех предыдущих матчей против "Севильи" (1 ничья).

- "Арсенал" выиграл только три из 11 последних матчей против испанских команд в Лиге Чемпионов.

- "Севилья" одержала лишь одну победу в 11 выездных матчах против команд из Англии в Лиге Чемпионов — 1:2 над "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2017/18.

- "Севилья" не знает побед на выезде в Лиге Чемпионов почти три года — с момента, как был обыгран "Ренн" в декабре 2020 (1:3).

В лазарете "Арсенала" остаются Юрриен Тимбер, Томас Партей, Эмиль Смит-Роу и Габриэль Жезус. Капитан Мартин Эдегор, пропустивший выезд к "Ньюкаслу", под вопросом.

Лига Чемпионов. Группа B. 4-й тур
"Арсенал" (Англия) — "Севилья" (Испания)
Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Арсенал, Лига Чемпионов, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2023 13:00

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  1. klunits 08.11.2023 14:29 # klunits
    Три спорних пенальти в ворота гунеров

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  2. suddenly 08.11.2023 13:11 # suddenly
    Почему не на главной?

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