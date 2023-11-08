Анонс матча "Копенгаген" — "Манчестер Юнайтед"

Харри Магуайр и Андре Онана "Манчестер Юнайтед" постарается улучшить свое поражение в Группе A Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Копенгагеном".

"Юнайтед" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражений от "Баварии" и "Галатасарая", после чего благодаря отраженному Андре Онана пенальти победил "Копенгаген" дома со счетом 1:0.

В данный момент подопечные Эрика Тен Хага занимают только третье место в своем квартете, уступая одно очко "Галатасараю" и сразу шесть "Баварии".

"Юнайтед" очень нестабильно проводит этот сезон, в минувший уикенд против "Фулхэма" (0:1) одержав свою только восьмую победу в 16 матчах с учетом всех соревнований.

- Это будет пятая встреча "Копенгагена" и "Юнайтед". В четырех предыдущих датчане одержали одну победу и потерпели три поражения.

- "Копенгаген" забил только один гол в четырех встречах с "Юнайтед".

- "Юнайтед" выиграл семь из 10 матчей против команд из Дании (1 ничья, 2 поражения).

- "Копенгаген" не выиграл ни одного из 10 последних матчей против команд из Англии в еврокубках, а в восьми последних даже не забивал.

- "Юнайтед" лишь дважды сохранил свои ворота на замке в восьми последних матчах во всех соревнованиях.

- "Юнайтед" выиграл только один из семи последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 4 поражениЯ).

- "Копенгаген" не выиграл ни одного из девяти последних матчей в Лиге Чемпионов (4 ничьи, 5 поражений).

В "Юнайтед" ожидают, что защитник Лисандро Мартинес и полузащитник Каземиро будут отсутствовать до Рождества. Люк Шоу и Тирелл Маласиа также травмированы. Маркус Рэшфорд, пропустивший выезд к "Фулхэму" из-за ушиба ноги, в полном порядке.

Лига Чемпионов. Группа A. 4-й тур
"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Копенгаген. Стадион "Паркен". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Копенгаген, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 346

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  1. alexomck 08.11.2023 12:41 # alexomck
    Сейчас бы Даниэль ван де Донк не знать:)

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  2. slavaukraine 08.11.2023 12:41 # slavaukraine
    Россия : Оздоев
    Англия : Кейн
    Франция : Тео Эрнандес
    Бразилия : Винисиус
    Аргентина : Ромеро
    Португалия : Рафаэль Леау
    Германия : Ройс
    Испания : Ольмо
    Нидерланды : Гертрюйда
    Италия : Дзаньоло
    Бельгия : Де Брёйне

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  3. v-0987654321 08.11.2023 12:24 # v-0987654321
    Vирджиль Vирджилович Putin

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  4. superglor 08.11.2023 12:16 # superglor
    Сегодня пригородным напихают полный попенгаген.

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  5. burnley 08.11.2023 12:16 # burnley
    Назовите своих любимых ДЕЙСТВУЮЩИХ футболистов из этих стран. Моя версия:

    Россия : Головин
    Англия : Беллингем
    Франция : Салиба
    Бразилия : Эндрик
    Аргентина : Альварес
    Португалия : Рафаэль Леау
    Германия : Томас Мюллер
    Испания : Педри
    Нидерланды : Хави Симонс
    Италия : Жоржиньо
    Бельгия : Доку

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  6. thegodfather 08.11.2023 12:02 # thegodfather
    бля ))))))

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