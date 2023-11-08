Анонс матча "Копенгаген" — "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" постарается улучшить свое поражение в Группе A Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Копенгагеном".
"Юнайтед" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражений от "Баварии" и "Галатасарая", после чего благодаря отраженному Андре Онана пенальти победил "Копенгаген" дома со счетом 1:0.
В данный момент подопечные Эрика Тен Хага занимают только третье место в своем квартете, уступая одно очко "Галатасараю" и сразу шесть "Баварии".
"Юнайтед" очень нестабильно проводит этот сезон, в минувший уикенд против "Фулхэма" (0:1) одержав свою только восьмую победу в 16 матчах с учетом всех соревнований.
- Это будет пятая встреча "Копенгагена" и "Юнайтед". В четырех предыдущих датчане одержали одну победу и потерпели три поражения.
- "Копенгаген" забил только один гол в четырех встречах с "Юнайтед".
- "Юнайтед" выиграл семь из 10 матчей против команд из Дании (1 ничья, 2 поражения).
- "Копенгаген" не выиграл ни одного из 10 последних матчей против команд из Англии в еврокубках, а в восьми последних даже не забивал.
- "Юнайтед" лишь дважды сохранил свои ворота на замке в восьми последних матчах во всех соревнованиях.
- "Юнайтед" выиграл только один из семи последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 4 поражениЯ).
- "Копенгаген" не выиграл ни одного из девяти последних матчей в Лиге Чемпионов (4 ничьи, 5 поражений).
В "Юнайтед" ожидают, что защитник Лисандро Мартинес и полузащитник Каземиро будут отсутствовать до Рождества. Люк Шоу и Тирелл Маласиа также травмированы. Маркус Рэшфорд, пропустивший выезд к "Фулхэму" из-за ушиба ноги, в полном порядке.
Лига Чемпионов. Группа A. 4-й тур
"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Копенгаген. Стадион "Паркен". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
08.11.2023 12:00
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Последние комментарии:
Сейчас бы Даниэль ван де Донк не знать:)
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Россия : Оздоев
Англия : Кейн
Франция : Тео Эрнандес
Бразилия : Винисиус
Аргентина : Ромеро
Португалия : Рафаэль Леау
Германия : Ройс
Испания : Ольмо
Нидерланды : Гертрюйда
Италия : Дзаньоло
Бельгия : Де Брёйне
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Vирджиль Vирджилович Putin
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Сегодня пригородным напихают полный попенгаген.
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Назовите своих любимых ДЕЙСТВУЮЩИХ футболистов из этих стран. Моя версия:
Россия : Головин
Англия : Беллингем
Франция : Салиба
Бразилия : Эндрик
Аргентина : Альварес
Португалия : Рафаэль Леау
Германия : Томас Мюллер
Испания : Педри
Нидерланды : Хави Симонс
Италия : Жоржиньо
Бельгия : Доку
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бля ))))))
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