Анонс матча "Копенгаген" — "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" постарается улучшить свое поражение в Группе A Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Копенгагеном".

"Юнайтед" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражений от "Баварии" и "Галатасарая", после чего благодаря отраженному Андре Онана пенальти победил "Копенгаген" дома со счетом 1:0.



В данный момент подопечные Эрика Тен Хага занимают только третье место в своем квартете, уступая одно очко "Галатасараю" и сразу шесть "Баварии".



"Юнайтед" очень нестабильно проводит этот сезон, в минувший уикенд против "Фулхэма" (0:1) одержав свою только восьмую победу в 16 матчах с учетом всех соревнований.



- Это будет пятая встреча "Копенгагена" и "Юнайтед". В четырех предыдущих датчане одержали одну победу и потерпели три поражения.



- "Копенгаген" забил только один гол в четырех встречах с "Юнайтед".



- "Юнайтед" выиграл семь из 10 матчей против команд из Дании (1 ничья, 2 поражения).



- "Копенгаген" не выиграл ни одного из 10 последних матчей против команд из Англии в еврокубках, а в восьми последних даже не забивал.



- "Юнайтед" лишь дважды сохранил свои ворота на замке в восьми последних матчах во всех соревнованиях.



- "Юнайтед" выиграл только один из семи последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 4 поражениЯ).



- "Копенгаген" не выиграл ни одного из девяти последних матчей в Лиге Чемпионов (4 ничьи, 5 поражений).



В "Юнайтед" ожидают, что защитник Лисандро Мартинес и полузащитник Каземиро будут отсутствовать до Рождества. Люк Шоу и Тирелл Маласиа также травмированы. Маркус Рэшфорд, пропустивший выезд к "Фулхэму" из-за ушиба ноги, в полном порядке.



Лига Чемпионов. Группа A. 4-й тур

"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Копенгаген. Стадион "Паркен". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз