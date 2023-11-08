Артета не ожидал, что "Арсенал" его поддержит после критики судейства

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что был удивлен заявлением клуба в свою поддержку.

Напомним, Артета обрушился с критикой на судейство после поражения 1:0 от "Арсенала" в минувшую субботу, а на следующий день лондонский клуб выпустил заявление в поддержку Микеля.



По словам Артеты, он не просил свое руководство об этом, однако Микель рад, что "Арсенал" продемонстрировал свое единство.



"С моей точки зрения, это было замечательно. Я не ожидал этого".



"Я уже сказал, что мой долг — выступать перед вами, парни, и говорить, что я думаю. У клуба есть много вариантов, и они решили поступить так. Я по-настоящему ценю это".



"Думаю, игроки и каждый в нашем клубе думает одинаково. Это вновь показывает, что мы являемся единым целым и готовы изо всех сил сражаться против всего, с чем сталкиваемся", — цитирует Артету Evening Standard.