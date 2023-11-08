Артета не ожидал, что "Арсенал" его поддержит после критики судейства
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что был удивлен заявлением клуба в свою поддержку.
Напомним, Артета обрушился с критикой на судейство после поражения 1:0 от "Арсенала" в минувшую субботу, а на следующий день лондонский клуб выпустил заявление в поддержку Микеля.
По словам Артеты, он не просил свое руководство об этом, однако Микель рад, что "Арсенал" продемонстрировал свое единство.
"С моей точки зрения, это было замечательно. Я не ожидал этого".
"Я уже сказал, что мой долг — выступать перед вами, парни, и говорить, что я думаю. У клуба есть много вариантов, и они решили поступить так. Я по-настоящему ценю это".
"Думаю, игроки и каждый в нашем клубе думает одинаково. Это вновь показывает, что мы являемся единым целым и готовы изо всех сил сражаться против всего, с чем сталкиваемся", — цитирует Артету Evening Standard.
08.11.2023 11:00
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Можешь что угодно ощущать и говорить - но если ты ощущаешь дерьмо и говоришь дерьмо, то уж сорян братан, никому нет дела до твоих ощущений
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