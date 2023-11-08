Антони не вернется в Бразилию
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони не вернется на родину в Бразилию в обозримом будущем.
На днях издание Daily Mirror сообщило, что "Юнайтед" хочет пригласить нападающего "Фламенго" Габриэля Барбозу в январе, взамен предложив бразильскому клубу возможность арендовать Антони.
Второй английский сезон складывается ужасно для Антони, который не совершил ни одного результативного действия в 11 матчах за "Юнайтед", а вдобавок столкнулся с проблемами с законом за пределами футбольного поля.
Однако Daily Express, ссылаясь на агентов Антони, утверждает, что 23-летний бразилец не вернется на родину. Данный сценарий исключен.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сохраняет веру в Антони и по-прежнему надеется вернуть своего бывшего подопечного по "Аяксу" в лучшую форму.
А если "Юнайтед" вдруг и потеряет надежду реанимировать карьеру Антони, то игроку будет предложено отправиться в аренду в один из европейских клубов.
08.11.2023 10:00
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