Антони не вернется в Бразилию

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони не вернется на родину в Бразилию в обозримом будущем.

На днях издание Daily Mirror сообщило, что "Юнайтед" хочет пригласить нападающего "Фламенго" Габриэля Барбозу в январе, взамен предложив бразильскому клубу возможность арендовать Антони.



Второй английский сезон складывается ужасно для Антони, который не совершил ни одного результативного действия в 11 матчах за "Юнайтед", а вдобавок столкнулся с проблемами с законом за пределами футбольного поля.



Однако Daily Express, ссылаясь на агентов Антони, утверждает, что 23-летний бразилец не вернется на родину. Данный сценарий исключен.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сохраняет веру в Антони и по-прежнему надеется вернуть своего бывшего подопечного по "Аяксу" в лучшую форму.



А если "Юнайтед" вдруг и потеряет надежду реанимировать карьеру Антони, то игроку будет предложено отправиться в аренду в один из европейских клубов.