"Ювентус" просматривал Филлипса и Хейбьерга

"Ювентус" проявляет серьезный интерес к полузащитникам Калвину Филлипсу из "Манчестер Сити" и Пьер-Эмилю Хейбьергу из "Тоттенхэма".

"Ювентус" был вынужден начать поиски усиления средней линии после того, как Поль Погба попался на допинге, а Николо Фаджоли схлопотал дисквалификацию на семь месяцев за ставки на футбол.



По информации Daily Mail, спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли и его заместитель Джованни Манна лично присутствовали на матче Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси" в минувший понедельник, просматривая Хейбьерга.



А накануне вечером делегация "Ювентуса" присутствовала на "Этихад", засвидетельствовав выход на замену Филлипса в матче Лиги Чемпионов между "Сити" и "Янг Бойз".



Помимо Филлипса и Хейбьерга, с переходом в "Ювентус" также связывают полузащитника "Арсенала" Томаса Партея, однако тот в данный момент травмирован.