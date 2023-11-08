"Ювентус" просматривал Филлипса и Хейбьерга
"Ювентус" проявляет серьезный интерес к полузащитникам Калвину Филлипсу из "Манчестер Сити" и Пьер-Эмилю Хейбьергу из "Тоттенхэма".
"Ювентус" был вынужден начать поиски усиления средней линии после того, как Поль Погба попался на допинге, а Николо Фаджоли схлопотал дисквалификацию на семь месяцев за ставки на футбол.
По информации Daily Mail, спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли и его заместитель Джованни Манна лично присутствовали на матче Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Челси" в минувший понедельник, просматривая Хейбьерга.
А накануне вечером делегация "Ювентуса" присутствовала на "Этихад", засвидетельствовав выход на замену Филлипса в матче Лиги Чемпионов между "Сити" и "Янг Бойз".
Помимо Филлипса и Хейбьерга, с переходом в "Ювентус" также связывают полузащитника "Арсенала" Томаса Партея, однако тот в данный момент травмирован.
08.11.2023 09:00
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