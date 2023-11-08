Аканджи и Стоунс угодили в лазарет "Сити"

Победа 3:0 над "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов обернулась для "Манчестер Сити" травмами защитников Мануэля Аканджи и Джона Стоунса.

Накануне "Сити" отпраздновал крупную победу над "Янг Бойз" и досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Но не обошлось без ложки дегтя — даже двух.



Аканджи, который должен был выйти в стартовом составе "горожан", получил повреждение на разминке, тогда как Стоунса главному тренеру Хосепу Гвардиоле пришлось снять с игры в перерыве.



"У Мануэля возникли проблемы со спиной. Когда это происходит, ты не играешь".



"И, к сожалению, снова дала о себе знать травма Джона. Мне так жаль его, потому что он такой профессионал и так старается. Это большая потеря для нас. Джон так важен для нас, учитывая то, что он делает. Теперь ему нужно восстановиться. Сезон длинный, и он вернется сильнее", — сообщил Гвардиола TNT Sports.



Добавим, Стоунс пропустил первые семь матчей этого сезона из-за травмы бедра.