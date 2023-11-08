"Фулхэм" лидирует в борьбе за Андре

Андре "Фулхэм" лидирует в борьбе за опорного полузащитника "Флуминенсе" Андре в преддверии зимнего трансферного окна.

Андре связывали с переездом в Премьер-Лигу еще на исходе летнего трансферного окна, когда воспитанника "Флуминенсе" хотел "Ливерпуль".

Однако Андре заранее обещал своему клубу, что останется до конца бразильского сезона, и это решение оправдало себя, потому что "Флуминенсе" завоевал Кубок Либертадорес.

Ожидалось, что в январе "Ливерпуль" вернется за Андре, но бразильское издание UOL утверждает, что на 22-летнего полузащитника также претендуют "Арсенал" и "Фулхэм".

При этом "Фулхэм" называется "сильнейшим кандидатом в Англии" на приобретение Андре, в котором "дачники" видят замену для Жоау Палиньи, трансферной цели "Баварии".

Для "Фулхэма" Андре является "приоритетной целью", и представители "дачников" присутствовали на финале Кубка Либертадорес между "Флуминенсе" и "Бокой Хуниорс" в минувший уикенд.

Добавим, Андре имеет контракт до 2026 года и оценивается в 30-35 миллионов евро (26-30 млн. фунтов).


Метки Андре, Арсенал, Ливерпуль, Флуминенсе, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2023 07:00

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  1. liverpool888 08.11.2023 08:22 # liverpool888
    Ливерпулю стоит задуматься.
    Есть Филлипс, есть Андре. Надо обязательно усиливать опорную зону зимой.

    (ответить)

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