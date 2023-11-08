Семь вещей, что мы узнали в 11-м туре

"Арсенал" и "Тоттенхэм" проиграли, и в Премьер-Лиге не только сменился лидер, но и не осталось непобедимы команд. "Ливерпуль" неожиданно потерял очки в Лутоне, а "Ньюкасл" не отпустил группу лидеров — об этом и другом в традиционных итогах тура.





Главный виновник поражения "Арсенала" — не VAR



Микель Артета после поражения от "Ньюкасла" ожидаемо набросился на судей, которые устроили беспрецедентный тройной просмотр VAR, разобрав гол Энтони Гордона на эпизоды, которые пришлось изучать несколько минут, чтобы определить легитимность забитого "сороками" мяча. Это было очень сложное и в любом случае спорное решение, но менеджеру "Арсенала" все же не стоит вешать всех собак на аритров в первом поражении своей команды в этом сезоне Премьер-Лиги.



Если бы Давид Райя перехватил навес Уиллока, не было бы борьбы Жоэлингтона с Габриэлем и добивания в пустые ворота от Гордона. Райя некоторое время был надежен, но в последних матчах он напоминает того, кого заменил в воротах "Арсенала", — небезупречного Аарона Рамсдейла.



Похоже на то, что теперь у Артеты есть два небезупречных голкипера, и вскоре узнаем, что он будет с этим делать. В свое время Арсен Венгер никак не мог найти замену Йенсу Леманну, бросаясь из крайности в крайность, и, похоже, сейчас его ошибки готов повторять Артета, имеющий в составе двух средних голкиперов, в случае с которыми выбор будет сродни ставке на красное/черное в рулетке.



Постекоглу верен себе даже в самой сложной ситуации







Проиграл свой первый матч в чемпионате и "Тоттенхэм", но, несмотря на поражение 1:4 от "Челси", выглядела команда Анге Постекоглу даже в меньшинстве достойно и вполне могла сравнять счет, пребывая на поле вдевятером. Был отмененный после явного офсайда гол Дайера, а также момент Сона, после которого "Челси" и закрыл игру — лишь в компенсированное время.



Кажется, на "Тоттенхэм" свалился в этой игре весь нефарт, который обходил команду до сих пор стороной в этом сезоне. Начали игру "шпоры" неплохо, и в какой-то момент показалось, что "Челси" не избежать разгрома, но недисциплинированность Ромеро перевернула все с ног на голову. Тут как раз нельзя говорить о невезении, так как удаления для аргентинца — обычное дело, и никто в Премьер-Лиге не получал красные карточки чаще с момента перехода Кристиана в "Тоттенхэм".



Стоит отдать должное Постекоглу — даже в меньшинстве команда думала об атаке и во многом пропустила второй гол как раз по причине того, что играла слишком открыто в усеченном составе. Но австралиец не стал изменять себе и в такой сложной ситуации, когда потерял, кроме удаленных Ромеро и Удоджи, еще и травмировавшихся Ван де Вена с Мэддисоном. Сложно сказать, были ли шансы на ничью у "шпор", если бы они ушли в глухую оборону вдевятером. Преимущество в двух игроков на таком уровне — все же очень большая фора. Но теперь мы понимаем, что в случае с Постекоглу не стоит ожидать каких-то отступлений в сторону прагматичного футбола, а принесет ли такая принципиальная позиция плоды, покажет время.



Чрезмерная осторожность Мойеса — проблема для "Вест Хэма"



Что именно говорит Дэвид Мойес своим игрокам в перерыве? "Вест Хэм" пропустил семь голов за первые 20 минут вторых таймов этого сезона. Мойес объяснил это недостатком концентрации после поражения своей команды от "Брентфорда" со счетом 3:2, но дело не только в этом.



Это кажется структурной проблемой, связанной с неправильным образом мышления. У "Вест Хэма" есть талантливые нападающие, но во втором тайме "молотобойцы" будто забывают, как играть. Они отступили к своим воротам, не предложив ничего в атаке, и закономерно сопернику удалось совершить "камбэк".



"Брентфорд" был вознагражден за напористость, а "Вест Хэм" в очередной раз доказал, что игра на удержание победного счета — плохой вариант для них. "Молотобойцы" чрезмерно осторожны, и эти качестве всегда были присущи всем командам Мойеса, потому тут можно говорить о том, что данная проблема напрямую связана с шотландцем и его футбольной философией.



Компани нужно давать результат



Шесть домашних поражений с начала сезона — это очень плохой результат для "Бернли", даже с учетом того, что в большинстве своих матчей команда Венсана Компани выглядела неплохо. Не может быть оправданий в такой ситуации для коллектива, который сражается за выживание.



Ожидалось, что у "Бернли" дела пойдут лучше в серии матчей с середняками и командами из нижней части турнирной таблицы, но "кларетовые" проиграли и "Борнмуту", и "Эвертону", и "Кристал Пэлас", причем в последних матчах у них даже не было особой надежды на хороший результат.



То, что "Бернли" уже сыграл с "Манчестер Сити", "Астон Виллой", "Тоттенхэмом", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", может пойти на пользу другому менеджеру, если Компани не даст результат до международной паузы. Но впереди у бельгийца выезд на "Эмирейтс", а уже потом — еще одна серия матчей с соперниками, с которыми "кларетовые" будут иметь шансы как минимум "на бумаге".



Болельщики "Лутона" вернули "Ливерпуль" в начало 90-х



"Лутон", как и ожидалось, работает в этом сезоне такой себе "машиной времени", которая возвращает нас в начало 90-х, когда зарождалась Премьер-Лига. Именно тогда был последний удачный период "шляпников" перед тем, как они на долгие годы увязли в "трясине", только сейчас показавшись на поверхности английского футбола.



Атмосфера на стадионе "Лутона" тоже как будто переносила нас в 90-е — тогда еще в Премьер-Лиге встречались столь некорректные кричалки, которые использовали некоторые болельщики "шляпников" в матче с "Ливерпулем" — о жертвах "Хиллсборо" и бедности в Мерсисайде.



Лутон — далеко не лучший образец для подражания из-за своей бедности, что можно заметить и по самому стадиону "шляпников", и его фасаду — в первую очередь. Воспевание трагедии "Хиллсборо" — пережиток той эпохи, из которой выпорхнул "Лутон", но в то же время эта команда привнесла и что-то хорошее в мир Премьер-Лиги — например, отсутствие пиетета перед грандами, умение сплотиться и компенсировать дефицит качества коллективным духом.



"Фулхэму" так и не удалось заменить Митровича



Потеря Александра Митровича ощущается в матчах "Фулхэма" все сильнее — Рауль Хименес, Родриго Мунис, Карлос Винисиус и близко не могут компенсировать то, что "дачники" потеряли с уходом сербского бомбардира.



Голы даются команде с трудом, и в основном хоть какую-то результативность обеспечивают вингеры и полузащитники, тогда как нападающие молчат. В такой ситуации владельцам клуба придется выйти на зимний трансферный рынок и потратить те деньги, что удалось выручить за Митровича. Иначе "дачники" рискуют быть втянутыми в борьбу за выживание, насколько бы очевидной ни виделась сейчас тройка аутсайдеров.



Доаку показал те качества, ради которых его купил "Сити"



Один гол и четыре результативные передачи — после такого перформанса в матче с "Борнмутом" в исполнении Жереми Доку Джеку Грилишу придется в следующей игре выдать что-то запоминающееся, чтобы напомнить о себе. Это не может не радовать Гвардиолу, который прямо сказал, что такая игра Доку — то, что нужно для активации злости Грилиша и его же повышенной мотивации.



Можно ли использовать Доку и Грилиша одновременно? Гвардиола отметил на этот вопрос уклончиво, но Доку действительно дает ему много вариантов, ведь он может сыграть и в роли латераля, и в более атакующем качестве, и в этом сезоне уже не раз проявлял свой универсализм.



"Манчестер Сити" вернулся на первое место и должен лишь наращивать свое преимущество в чемпионате, чтобы затем сконцентрироваться весной на решении основных европейских задач. В такой ситуации пригодятся и Доку, и Грилиш, и способный сыграть на любой позиции в полузащите Бернарду Силва, что не может не радовать Гвардиолу.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru