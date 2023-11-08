"Сити" разгромил "Янг Бойз" и 10-й сезон подряд вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов победой 3:0 над "Янг Бойз", благодаря чему гарантировал себе выход в 1/8 финала.

Эрлинг Холанд сохранил место в стартовом составе "горожан", несмотря на замену в перерыве субботнего матча против "Борнмута". Также с первых минут появились Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Рико Льюис, Матеуш Нунеш, Фил Фоден и Джек Грилиш, заменив Натана Аке, Мануэля Аканджи, Родри, Бернарду Силву, Жереми Доку и Хулиана Альвареса.



Хозяева "Этихад" сразу же принялись угрожать чужим воротам, раз за разом напрягая голкипера гостей Антони Рачоппи.



"Янг Бойз" продержался только до 22-й минуты, когда едва предупрежденный Сандро Лаупер сбил в своей штрафной Нунеша, и Холанд уверенно реализовал назначенный пенальти — 1:0.



"Сити" полностью доминировал над соперником, но после того, как открыл счет, чуть ослабил хватку и снова взвинтил темп уже перед перерывом.



Как раз на первой добавленной к первому тайму минуте Фоден вошел в штрафную с правого фланга, обыграл защитника и обводящим ударом направил мяч в дальний угол ворот — 2:0.



Второй тайм начался с того, что Холанд продемонстрировал свое мастерство дальнего удара — 3:0.



Прошло еще две минуты, и гости остались вдесятером. Лаупер все-таки получил свою вторую желтую карточку.



Однако "Янг Бойз" повезло, потому что вскоре Холанд был заменен. В остатке матча гости не переставали обороняться, но хозяевам не удалось реализовать численное преимущество.



"Янг Бойз выглядел совершенно беспомощно, за весь матч не нанеся ни одного удара, даже неточного. "Сити" профессионально выполнил свою задачу, сделав два оставшихся матча в Группе G формальностью.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария) — 3:0 (2:0)



Голы: Холанд 23 (пен), 51, Фоден 45.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Филлипс 61), Стоунс (Аке 45), Диаш, Гвардиол, Ковачич (Доку 80), Льюис, Нунеш, Фоден, Грилиш, Холанд (Бобб 61).



"Янг Бойз": Рачоппи, Джанко (Блум 66), Аменда, Камара, Бенито, Гарсия (Перссон 78), Ниассе, Лаупер, Угринич (Малес 88), Элиа (Ганвула 78), Иттен (Чаива 65).



Предупреждения: Лаупер, Бенито, Аменда.



Удаление: Лаупер 53.