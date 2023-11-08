Мартинес и Каземиро не сыграют до Рождества

Защитник Лисандро Мартинес и полузащитник Каземиро не помогут "Манчестер Юнайтед" до Рождества по причине травм.

Мартинес находится вне игры с сентября, когда в матче против "Арсенала" у него случился рецидив травмы стопы. Лисандро был вынужден повторно лечь на операцию.



Что касается Каземиро, то он повредил заднюю поверхность бедра в матче Кубка Лиги против "Ньюкасла" на прошлой неделе.



В преддверии выездного матча Лиги Чемпионов против "Копенгагена" главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг поделился новостями относительно состояния здоровья двух важных игроков.



"У Каземиро и Мартинеса действительно серьезные травмы, и я не ожидаю, что они вернутся до Рождества", — цитирует Тен Хага Sky Sports.



Также Тен Хаг поведал, что нападающий Маркус Рэшфорд, пропустивший выезд к "Фулхэму" в минувшую субботу из-за ушиба ноги, "на 100 процентов готов".