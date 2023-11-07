FA потребовала объяснений от Артеты и "Арсенала"

FA потребовала объяснений от Микеля Артеты и "Арсенала" насчет их комментариев после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу.

Напомним, после поражения 1:0 на "Сент-Джеймс Парк" Артета крайне негативно высказался как насчет решения засчитать гол Энтони Гордона, так и насчет уровня судейства в Премьер-Лиге в целом.



На следующий день "Арсенал" выпустил заявление в поддержку своего главного тренера, призвав судейский корпус срочно принять меры для улучшения работы рефери.



Как сообщает The Independent, вс Артета и "Арсенал" могут понести наказание за свои резкие высказывания. FA написала письмо и тренеру, и клубу с требованием объясниться.



У Артеты и "Арсенала" есть три дня, чтобы предоставить ответ, после чего Ассоциация примет решение о выдвижении обвинений.