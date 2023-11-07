"Ньюкасл" повторно проиграл "Боруссии"

"Ньюкасл" повторно проиграл дортмундской "Боруссии", потерпев поражение в Германии со счетом 2:0.

Относительно победы 1:0 над "Арсеналом" в стартовом составе "сорок" произошло три изменения. Льюис Холл появился вместо Дэна Берна, Тино Ливраменто — вместо Мигеля Альмирона, Джо Уиллок — вместо Энтони Гордона.



"Боруссия" по-хозяйски начала матч и пару раз напрягла голкипера "Ньюкасла" Ника Поупа.



А когда гости чуть освоились, отодвинули игру от своих ворот и пощупали мяч, хозяева открыли счет. Никлас Фюллькруг головой скинул мяч в штрафной на Марселя Забитцера, в касание пробив после короткой ответной передачи партнера во вратарскую — 1:0.



На 36-й минуте мог отличиться сам Забитцер, оказавшись на ударной позиции на границе штрафной по центру, однако мяч пошел выше.



"Боруссия" полностью контролировала игру, и лишь в самом конце первого тайма "Ньюкасл" огрызнулся ударом головой Жоэлинтона — Грегор Кобель намертво забрал мяч.



Вскоре после начала второго тайма Жоэлинтон имел верный момент сравнять счет, но головой пробил с границы вратарской мимо после подачи Ливраменто с правого фланга.



Счет обязывал гостей ходить вперед, однако хозяева чувствовали себя комфортно и без особых проблем отбивались от атак соперника.



А на 79-й минуте "Боруссия" организовала контратаку, в завершении которой Юлиан Брандт вошел в штрафную по левому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 2:0. На этом игра закончилась.



"Ньюкаслу" не хватило опыта и класса, чтобы всерьез напрячь "Боруссию" на ее поле. В целом хозяева практически весь матч контролировали игру, и результат выглядит абсолютно справедливым.



"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Ньюкасл" (Англия) — 2:0 (1:0)



Голы: Фюллькруг 26, Брандт 79.



"Боруссия Дортмунд": Кобель, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Забитцер, Озджан, Адейеми (Ройс 81), Нмеча, Брандт, Фюллькруг (Муококо 87).



"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ласселлс, Холл (Альмирон 45), Гимараэс, Лонгстафф, Жоэлинтон, Уиллок (Майли 81), Ливраменто, Уилсон (Гордон 45).



Предупреждение: Холл.