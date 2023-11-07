"Ньюкасл" повторно проиграл "Боруссии"

Никлас Фюллькруг "Ньюкасл" повторно проиграл дортмундской "Боруссии", потерпев поражение в Германии со счетом 2:0.

Относительно победы 1:0 над "Арсеналом" в стартовом составе "сорок" произошло три изменения. Льюис Холл появился вместо Дэна Берна, Тино Ливраменто — вместо Мигеля Альмирона, Джо Уиллок — вместо Энтони Гордона.

"Боруссия" по-хозяйски начала матч и пару раз напрягла голкипера "Ньюкасла" Ника Поупа.

А когда гости чуть освоились, отодвинули игру от своих ворот и пощупали мяч, хозяева открыли счет. Никлас Фюллькруг головой скинул мяч в штрафной на Марселя Забитцера, в касание пробив после короткой ответной передачи партнера во вратарскую — 1:0.

На 36-й минуте мог отличиться сам Забитцер, оказавшись на ударной позиции на границе штрафной по центру, однако мяч пошел выше.

"Боруссия" полностью контролировала игру, и лишь в самом конце первого тайма "Ньюкасл" огрызнулся ударом головой Жоэлинтона — Грегор Кобель намертво забрал мяч.

Вскоре после начала второго тайма Жоэлинтон имел верный момент сравнять счет, но головой пробил с границы вратарской мимо после подачи Ливраменто с правого фланга.

Счет обязывал гостей ходить вперед, однако хозяева чувствовали себя комфортно и без особых проблем отбивались от атак соперника.

А на 79-й минуте "Боруссия" организовала контратаку, в завершении которой Юлиан Брандт вошел в штрафную по левому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 2:0. На этом игра закончилась.

"Ньюкаслу" не хватило опыта и класса, чтобы всерьез напрячь "Боруссию" на ее поле. В целом хозяева практически весь матч контролировали игру, и результат выглядит абсолютно справедливым.

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Ньюкасл" (Англия) — 2:0 (1:0)

Голы: Фюллькруг 26, Брандт 79.

"Боруссия Дортмунд": Кобель, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Забитцер, Озджан, Адейеми (Ройс 81), Нмеча, Брандт, Фюллькруг (Муококо 87).

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ласселлс, Холл (Альмирон 45), Гимараэс, Лонгстафф, Жоэлинтон, Уиллок (Майли 81), Ливраменто, Уилсон (Гордон 45).

Предупреждение: Холл.


Метки Боруссия, Лига Чемпионов, Ньюкасл, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2023 22:40

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  1. barstreetboy 07.11.2023 23:48 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  2. barstreetboy 07.11.2023 23:25 # barstreetboy
    ЛЮДОЕД!!!

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  3. b84 07.11.2023 23:23 # b84
    хуясе шахтер барсу обыграл...

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  4. acceptodessa 07.11.2023 23:17 # acceptodessa
    Как все таки похорошела ЛЧ без свиноруссов. Выгнали за дверь, как дикарей. Странно что столько лет терпели это говно в виде зинида.

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  5. blueisthecolor 07.11.2023 23:00 # blueisthecolor
    Сука, выбор между Чердаком и чудаками с канала Qazaqstan пздц сложный. Посмотрю без звука нврн)

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  6. blueisthecolor 07.11.2023 22:56 # blueisthecolor
    Вся агрессия и напор из матча с Арсом будто испарилась) Челики будто товарняк отыграли. ПСЖ ща прихлопнет хромой Милан и вопросы по плову в этой группе закроются думаю.

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  7. brown-ale 07.11.2023 22:51 # brown-ale
    Мда. С такой игрой в плэйофф делать нечего. Травмы доканали команду.

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  8. chelsiukpro 07.11.2023 22:48 # chelsiukpro
    Так и должно было закончится! Попробывали ЛЧ и хорош выскачкам. Максимум в ЛЕ пилить самое то

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  9. barstreetboy 07.11.2023 22:48 # barstreetboy
    Шахта красава, срусня обоссанная сейчас будет говорить про договорняк и слив специальный, скриньте братики))))))))))

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  10. barstreetboy 07.11.2023 22:47 # barstreetboy
    Обосралселонааааа ахахахахахаххахахаха

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  11. vagifspurs 07.11.2023 22:43 # vagifspurs
    Для Ньюкасла это максимум, что в целом неплохо. Думаю в следующем сезоне будет и тренер другой и игроков возьмут выше классом.

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  12. gameboy 07.11.2023 22:42 # gameboy
    По крошечным губам провели немцы

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