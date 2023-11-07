"Ньюкасл" повторно проиграл "Боруссии"
"Ньюкасл" повторно проиграл дортмундской "Боруссии", потерпев поражение в Германии со счетом 2:0.
Относительно победы 1:0 над "Арсеналом" в стартовом составе "сорок" произошло три изменения. Льюис Холл появился вместо Дэна Берна, Тино Ливраменто — вместо Мигеля Альмирона, Джо Уиллок — вместо Энтони Гордона.
"Боруссия" по-хозяйски начала матч и пару раз напрягла голкипера "Ньюкасла" Ника Поупа.
А когда гости чуть освоились, отодвинули игру от своих ворот и пощупали мяч, хозяева открыли счет. Никлас Фюллькруг головой скинул мяч в штрафной на Марселя Забитцера, в касание пробив после короткой ответной передачи партнера во вратарскую — 1:0.
На 36-й минуте мог отличиться сам Забитцер, оказавшись на ударной позиции на границе штрафной по центру, однако мяч пошел выше.
"Боруссия" полностью контролировала игру, и лишь в самом конце первого тайма "Ньюкасл" огрызнулся ударом головой Жоэлинтона — Грегор Кобель намертво забрал мяч.
Вскоре после начала второго тайма Жоэлинтон имел верный момент сравнять счет, но головой пробил с границы вратарской мимо после подачи Ливраменто с правого фланга.
Счет обязывал гостей ходить вперед, однако хозяева чувствовали себя комфортно и без особых проблем отбивались от атак соперника.
А на 79-й минуте "Боруссия" организовала контратаку, в завершении которой Юлиан Брандт вошел в штрафную по левому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 2:0. На этом игра закончилась.
"Ньюкаслу" не хватило опыта и класса, чтобы всерьез напрячь "Боруссию" на ее поле. В целом хозяева практически весь матч контролировали игру, и результат выглядит абсолютно справедливым.
"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Ньюкасл" (Англия) — 2:0 (1:0)
Голы: Фюллькруг 26, Брандт 79.
"Боруссия Дортмунд": Кобель, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Забитцер, Озджан, Адейеми (Ройс 81), Нмеча, Брандт, Фюллькруг (Муококо 87).
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ласселлс, Холл (Альмирон 45), Гимараэс, Лонгстафф, Жоэлинтон, Уиллок (Майли 81), Ливраменто, Уилсон (Гордон 45).
Предупреждение: Холл.
07.11.2023 22:40
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КОРОЛИ!!!
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ЛЮДОЕД!!!
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хуясе шахтер барсу обыграл...
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Как все таки похорошела ЛЧ без свиноруссов. Выгнали за дверь, как дикарей. Странно что столько лет терпели это говно в виде зинида.
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Сука, выбор между Чердаком и чудаками с канала Qazaqstan пздц сложный. Посмотрю без звука нврн)
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Вся агрессия и напор из матча с Арсом будто испарилась) Челики будто товарняк отыграли. ПСЖ ща прихлопнет хромой Милан и вопросы по плову в этой группе закроются думаю.
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Мда. С такой игрой в плэйофф делать нечего. Травмы доканали команду.
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Так и должно было закончится! Попробывали ЛЧ и хорош выскачкам. Максимум в ЛЕ пилить самое то
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Шахта красава, срусня обоссанная сейчас будет говорить про договорняк и слив специальный, скриньте братики))))))))))
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Обосралселонааааа ахахахахахаххахахаха
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Для Ньюкасла это максимум, что в целом неплохо. Думаю в следующем сезоне будет и тренер другой и игроков возьмут выше классом.
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По крошечным губам провели немцы
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