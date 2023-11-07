Шейх Джассим хочет, чтобы "Юнайтед" был успешен

Шейх Джассим остается болельщиком "Манчестер Юнайтед" и желает "красным дьяволов" только успехов, несмотря на свою потерпевшую неудачу попытку купить клуб.

Долгое время шейх Джассим считался одним из двух фаворитов на покупку "Юнайтед" у семейства Глэйзеров. Инвестор из Катара был готов заплатить около 5 миллиардов за клуб.



Шейх Джассим хотел купить "Юнайтед" целиком, а также собирался полностью погасить долг клуба, обновить стадион "Олд Траффорд" и тренировочную базу в Каррингтоне.



В прошлом месяце шейх Джассим отозвал свое предложение, а Глэйзеры решили ограничиться продажей 25 процентов акций сэру Джиму Рэтклиффу за 1.25 млрд. фунтов.



Как сообщает Sky Sports, шейх Джассим не собирается возобновлять свой интерес к "Юнайтед", но в то же время не испытывает никаких негативных чувств к клубу и продолжает за него болеть.