Руни: "Я напивался почти до потери сознания"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал, что алкоголь был его "отдушиной" в начале профессиональной карьеры.

Руни ворвался на сцену еще 16-летним юношей, в 17 дебютировал за сборную Англии, а в 20 перешел в "Юнайтед".



С самых юных лет Руни находился под колоссальных давлением, и Уэйн не знал иного способа успокоить свои нервы и отвлечься от пристального внимания к своей персоне, кроме алкоголя.



"Когда мне было 20 с небольшим, алкоголь был моей отдушиной. Я направлялся домой и пару дней никуда не выходил. Я напивался почти до потери сознания".



"Я не хотел быть среди людей, потому что порой ты чувствуешь себя неловко. Порой ты чувствуешь, словно подвел людей, и в конце концов я не знал другого способа (кроме алкоголя) справляться с этим".



"Когда ты не принимаешь помощь и советы других, ты можешь оказаться в очень печальном положении, и именно так было со мной на протяжении нескольких лет. К счастью, теперь я не боюсь возвращаться к этому и говорить с людьми о проблемах", — цитирует Руни Sky Sports.