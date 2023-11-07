FA не накажет Гарначо за твит с гориллами

Андре Онана и Алехандро Гарначо FA не накажет вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо за твит с расистским подтекстом насчет своего партнера по команде Андре Онана.

Две недели назад Онана отразил пенальти в компенсированное время матча Лиги Чемпионов против "Копенгагена", оставив победу за "Юнайтед" (1:0).

После этого матча Гарначо опубликовал в социальной сети совместное с Онана фото, сопроводив свою запись, позже удаленную, двумя "эмоджи" в виде горилл.

FA немедленно потребовала объяснений от Алехандро, но после проведенного расследования решила не выдвигать обвинений в адрес 19-летнего аргентинца.

Как сообщает Sky Sports, Гарначо объяснил использование "эмоджи" в виде приматов стремлением "подчеркнуть силу и мощь своих партнеров по команде".


Метки FA, Гарначо, Манчестер Юнайтед, Онана, расизм

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2023 20:00

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