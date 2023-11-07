Артета: "Мой долг — защищать клуб"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, свое поведение и поведение своего клуба после поражения 1:0 от "Ньюкасла".

В минувшую субботу "Арсенал" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги. После матча на "Сент-Джеймс Парк" Артета обрушился с критикой на английских рефери.



На следующей день "Арсенал" выпустил заявление в поддержку Артеты, призвав судейский корпус повысить стандарты работы арбитров.



Такого рода поведение навлекло на себя критику со стороны экспертов и фанатов, однако Артета не думает, что поступил плохо, и меняться не собирается.



"Мой долг — выступать перед вами, перед камерами и давать очень ясную и честную оценку того, что происходит в игре. Это я и сделал".



"Я очень открыто выразил свои чувства насчет того, как команда сыграла и как на игру повлияли принятые решения".



"Защищать своих игроков, поддерживать своих игроков, защищать свой клуб, поддерживать свой клуб наилучшим образом — это мой долг. Это то, что я буду делать время от времени".



"Я делаю это так, как чувствую, но при наличии доказательств я пытаюсь быть максимально справедлив. И так всегда — даже когда мы проигрываем, я беру ответственность, чтобы вести себя так же. Такова моя натура, и я должен защищать свой клуб".



"После матча с "Ньюкаслом" я высказался перед медиа так, как высказался, потому что у меня были доказательства и сильное чувство несправедливости".



"В раздевалке я также спросил своих игроков, как мы можем играть лучше, больше доминировать и делать вещи, как мы хотим".



"Но мой долг перед вами — это одно, а мой долг как тренера — другое. Так я и веду себя — ничего особенного, ничего другого. Я и клуб готовы делать это снова и снова", — цитирует Артету Sky Sports.