Ришарлисон ложится на операцию

Нападающий Ришарлисон пополнил список потерь "Тоттенхэма", отправившись под нож хирурга.

Ришарлисон сыграл в каждом из 10 первых матчей "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, но дерби против "Челси" накануне вечером целиком провел на скамейке запасных.



Оказывается, у Ришарлисона снова обострились проблемы с лобковой костью, и было принято решение отправить 26-летнего бразильца на операцию.



"Последние месяцы были непростыми для меня. У меня также возникли проблемы со здоровьем".



"Я уже поговорил с докторами и скоро перенесу операцию на лобковой кости. Я страдаю уже восемь месяцев: сражаюсь и терплю ради сборной и клуба".



"Думаю, настало время отдохнуть, сделать перерыв. Давайте посмотрим, что случится в ближайшие дни", — сообщил Ришарлисон ESPN Brasil.



Добавим, поражение 1:4 от "Челси" было дополнительно омрачено для "Тоттенхэма" травмами Микки Ван де Вена и Джеймса Мэддисона, а Кристиану Ромеро и Дестини Удоджи теперь предстоит отбыть дисквалификации. Кроме того, "шпоры" по-прежнему лишены Бена Дэвиса, Райана Сессеньона, Ивана Перишича и Манора Соломона.