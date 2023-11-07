Ришарлисон ложится на операцию

Ришарлисон Нападающий Ришарлисон пополнил список потерь "Тоттенхэма", отправившись под нож хирурга.

Ришарлисон сыграл в каждом из 10 первых матчей "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, но дерби против "Челси" накануне вечером целиком провел на скамейке запасных.

Оказывается, у Ришарлисона снова обострились проблемы с лобковой костью, и было принято решение отправить 26-летнего бразильца на операцию.

"Последние месяцы были непростыми для меня. У меня также возникли проблемы со здоровьем".

"Я уже поговорил с докторами и скоро перенесу операцию на лобковой кости. Я страдаю уже восемь месяцев: сражаюсь и терплю ради сборной и клуба".

"Думаю, настало время отдохнуть, сделать перерыв. Давайте посмотрим, что случится в ближайшие дни", — сообщил Ришарлисон ESPN Brasil.

Добавим, поражение 1:4 от "Челси" было дополнительно омрачено для "Тоттенхэма" травмами Микки Ван де Вена и Джеймса Мэддисона, а Кристиану Ромеро и Дестини Удоджи теперь предстоит отбыть дисквалификации. Кроме того, "шпоры" по-прежнему лишены Бена Дэвиса, Райана Сессеньона, Ивана Перишича и Манора Соломона.


Метки Ришарлисон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2023 18:00

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